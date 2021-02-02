台北，街道沒有垃圾桶；捷運沒有安檢；沒有大幅明星廣告牌.....

到訪台灣的第一天第一站去了胡適故居參觀，胡適故居坐落在台灣中央研究院裡面。

同行的田老師是一位喜歡喝飲料的人，於是他手裡經常有一兩個飲料瓶。參觀完胡適故居後，田老師手裡就有一個空飲料瓶，為了扔掉這個空瓶，田老師在中央研究院裡走了小半圈，都沒有發現一個垃圾桶。手中拿著空瓶，想扔但不知往何處扔，萬般無奈，最後，只能敲開中央研究院門衛的小門，尷尬地對裡面的工作人員說：「你好，不好意思啊，你們這裡有垃圾桶嗎？我們是否可以扔一個瓶子。」門衛人看著我們點頭允許了。

出發前我沒有告訴大家，台北是沒有垃圾桶的，在台北，民眾垃圾不落地早已成為民眾日常生活習慣。

如果有垃圾怎麼辦？

在台灣，家家戶戶的垃圾都必須分類按照不同顏色的垃圾袋裝好，垃圾回收車會按時每天來收取這些垃圾，每當夜幕降臨大家聽到熟悉的垃圾音樂聲，人們都排好隊等候送出他們一天的垃圾。

在新建的住宅區，所有的廚餘垃圾都必須放在一個超大、特質冰櫃中，以免廚餘垃圾的味道散發在空氣中。專業工作人員會來清理這些廚餘。

有一次，我在旅遊旺地野柳看到一位的士司機站在他的車邊，手中拿著一個大大蛇皮袋，且雙手把口張開，我以為他在向遊客售賣什麼東西，於是，我湊過去一看，原來這位的士司機是在用行為告訴大家——如果有什麼空瓶子或者紙屑等垃圾就往他手中的袋子裡扔，不要在景區亂扔垃圾。

這位的士司機的行為令我欽佩，我更明白，在台灣的街道為何沒有垃圾桶，也看不到紙屑和煙頭。（董婭宇/深圳市）