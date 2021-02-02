左派和右派（Left-Right politicalspectrum）通常被用來對政治立場、意識形態和政黨進行分類。左派和右派通常用來表達及代表完全對立的政治及經濟和各種社會議題的看法，儘管某個團體或個人可對某些事物採取左派的立場、卻對另一些事物採取右派的立場。傳統來說，左派通常主張積極改革，主張把舊的意識形態和制度革除，從而建立新的意識形態和制度，反對派、革新派一般自認為左派；右派一般較為保守，主張穩妥、秩序、漸進、緩慢的改革方式，強調維護舊有傳統，保皇黨、守舊派一般自認為右派。唯革新的內容和所保守的傳統，則因各個國家的國情而有巨大分別。

在西方國家的歷史印象中，左派支持平等、反對階級統治；而右派認為社會分層有其自然性和不可避免性。左派與右派都是相對而言，在不同背景下兩者主張的具體內容不會相同，並不能以靜態的「主義」或「階級」劃分。左派和右派雖然在治國理念和做法上不同，但愛國、救國、建國、衛國的善意應是一致。理論上彼此也許是政黨在政壇上的競争對手，但絕不該視對方為敵人。

民主憲政能夠運作的社會，必須是以互相寬容的多元群體為主體的。絕大多數群體是溫和的、寬容的，但極端和暴力的群體始終存在。當這些極端人群規模不大時，民主憲政制度能夠承受其衝擊。例如20世紀50年代和60年代初活躍的極右翼三K黨以及越戰時期活躍的極左翼暴力反戰革命團體。但是在最近的幾年裡美國社會加速兩極化。極左和極右力量快速發展，互相醜化對方，互相煽動敵視對方，互相製造陰謀論和謠言，此極其令人擔憂。極左和極右的共同特點是，同時從不同角度煽動仇恨，動搖對憲政制度的信任，破壞憲政的基礎。歷史教訓告訴我們，如果任其發展，最終會破壞憲政，導致暴政，甚至通往極權。

人類歷史上存在一個重大問題是平等。如果把平等作為唯一的度量，人們把鼓吹絕對財富平等看作是極左，把有意製造極少數個人壟斷財富看成是極右。但歷史上極左的力量導致幾乎所有人都喪失權利，而極右也導致幾乎所有人都喪失權利。極左和極右在導致專制方面殊途同歸，歷史已反復證明過。

人原本有不同的想法（包括所謂的左和右）。憲政環境使得不同想法的人能夠在一起合作，互相寬容，互相理解，互相支持。保障公民在相互妥協和寬容中充分發揮每個人的想像力，充分合作。但是極端的意識形態導致了不寬容，甚至暴力，包括語言暴力、肢體暴力甚至更嚴重後果。兩極化的廣泛蔓延和激烈化必定破壞憲政基礎。

美國建立憲政兩百多年的歷史告訴我們，因為有了三權分立的權力制衡機制，有了尊重產權、人權的憲政基礎，有了寬容、妥協的公民社會，這個制度有充分的能力自我修復。美國的制度之所以偉大，美國和其他國家在歷次產業革命中拉開的距離如此巨大，是制度帶來的，不是某一個人帶來的。具體的制度之一，就是保證和平穩定權力交接的憲政制度。只要這個制度正常運作，就不存在某一次選舉決定美國的命運。

（作者為美國華人學者）