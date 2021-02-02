楊鵬簡介

家父楊鵬先生（1922－2012），江蘇省六合縣人（現已改制為大南京市之六合市），中央大學期間，軍統局派入汪精衛政府機關任專員，抗日戰爭勝利後，參加軍統局重慶市高級幹部訓練班。

畢業後，派任河南省周口市警察局長，內戰時遭共軍逮捕，未被同事出賣，由於太年輕，共軍不知是局長，夜半逃出，夾在沿途難民中，逐步逃回南京，1949年再輾轉至台灣，重新任職軍統局改制之保密局、情報局、軍事情報局，並任中美合作聯合辦公室科長。

1960年派至日本中華民國大使館任情報官三年，期間發生周宏慶事件，大使館重要幹部皆遭層峰撤回台灣。之後派任香港站長，全站遭香港英國情報單位破獲逮捕，屬下皆遭刑求，退休後任美國北加州站長，江南事件發生後，完全離職。

父親一生正直勇敢，惜所生時代如此，雖感命運乖桀，然比之1949年後絕大部分留在大陸的家人、同胞已經好得太多，是以父親一生多能保持開朗樂觀。

父親一生經歷抗戰、內戰及兩岸對峙，嘗云近代中國人最為不幸，且對於中國政府與中國人、台灣人之間內鬥不已，頗感失望。

我的媽媽，非常愛美，這是到台灣以後拍的照片。那時候的照片都要求照片館師傅「修照片」，比如說口紅，應是在照片上描紅的。（楊雨亭提供）

晚年撰寫回憶錄，過世後由子女整理出版《見證一生》。家母劉寒梅女士（1922－1994），四川成都人，1949年大陸陷共，攜三子不及逃出，留於老家六合。後母親於1950年隻身南下逃至香港，居調景嶺（吊頸嶺改稱，因大陸逃難者思鄉及生活困難，上吊者多而成名）。

母親聯絡上於台灣之父親，返至台灣，居情報局眷村雨後新村12號，母親一生思念留於大陸三個兒子，其實皆於大躍進中先後餓死，母親在世時父親從未告知實情，只說去黑龍江不知下落。

那時候，大陸來的女人習慣穿旗袍。曾有一位本省作家描繪，光復以後，常看見外省女性穿著旗袍、高跟鞋，勾著一位穿著整套西裝的外省男性在街上走路，這光景，在日據時代是看不見的。但是，後來台灣社會慢慢變遷，這樣特殊的景色在是1960年代中就消失了！不過，這說明在大陸時期的大城市，可能生活稍為過得去的人，都是這樣子的，可以看出當年男女平等，甚至女尊於男的現象。（楊雨亭提供）

母親一生善良，極有愛心，燒得一手好菜，常常交代我們子女要善待本省同胞，因為當年抗戰期間，四川人受外省人氣甚多，來自沿海的官員、知識分子多瞧不起四川人語音奇怪，個兒頭不高，引起四川人要外省人「滾回去」。

可見中國幅員廣大，各地人文差異很大，所謂外省人、本省人之間有所扞格，其實是正常的現象，只是到台灣，所有大陸人共同形成外省人，才使台灣社會中省籍之分比較明顯。母親影響子女，我的妹妹嫁本省人，弟弟娶本省人，皆一生婚姻幸福美滿。

郊遊時，也穿旗袍。可以看出她們站立挺直，表現出勇敢的氣質。（楊雨亭提供）

筆者反思：

由於1947年至1949年的國共內戰，先後由大陸來到台灣，以及之後從舟山群島、大陳島和泰緬孤軍等撤退來台，稱為台灣社會中外省人的，數目約在100到150萬人，是當年大陸五億人民中的千分之三左右。這些人和他們的子女們日後證明是中共推動土改、反右、大躍進以及文革等大規模政治運動下的倖存者和倖免者。他們到了台灣，是跨海而來的中華文化的攜帶者（culture carrier)，而且和本省同胞結合，枝開葉散，幾十年中在全世界都有著他們的足跡。1990年以後，中華民國在台灣逐漸發展出民主政治，雖然過程中頗有曲折與困難，目前社會中仍有族群與統獨爭議，然總的來說，中華民國在台灣的這個時期，在中國歷史中，是屬於相對平安和富裕的一個「朝代」，筆者認為本省同胞和外省同胞對此得來不易的成果都有非常明顯的重要貢獻。由此，對於今後中華民國的民主體制與國際關係、族群健康關係、生活豐衣足食、兩岸關係穩定的台灣社會，希望能夠持續地保存和發展。這對我們自己、中國大陸以及亞洲甚至世界和平，都具有深刻的作用和意義。在這樣的歷史回顧下，我和我的妹妹、弟弟以及我們的家人都能健全的生長和發展，一方面我們由衷地感激當年的國民黨政府與許多堅定清廉的領導人，一方面筆者對於已經過世的父母非常地懷念，在整理他們的照片時，不禁泫然而泣。