自1月中旬美國進入企業財報週以來，主要銀行公布的去年全年營收及獲利大多優於市場預期，搭配上各界對美國開始施打新冠肺炎疫苗，將快速達到群體免疫的美好想像，勢必點燃經濟復甦的期待；加以當前美國金融股與標準普爾500指數（S&P500）的股價淨值比的比值僅0.32，遠低於2016～2019年長期平均的0.45，代表現今美國金融股估值相對便宜等因素，使市場分析師多給予主要銀行較高的目標價。

然而，若要就此研判當前摩根大通（JP Morgan）、花旗（Citigroup）與富國（Wells Fargo）、摩根士丹利（Morgan Stanley）等美系主要銀行「投資價值浮現」，只怕仍有討論的空間。因為仔細探究這些銀行的收入結構可發現，去年在疫情仍熾、景氣低迷時，銀行業獲利之所以如此亮麗的原因，主要是美系銀行在操作債、匯與大宗商品的市場交易（FICC）部門的獲利甚豐，成為各銀行獲利主要貢獻來源，例如去年第2季摩根士丹利、花旗等FICC部門操作靈活的銀行，其FICC部門獲利年成長率分別即高達99％與68％。但時序進入下半年，前述兩銀行FICC部門獲利明顯下滑，第3季成長率分別下滑至29％與18％，第4季則僅些微成長15％與7％，足見作為當前銀行獲利關鍵的FICC部門無法長久支撐整體銀行獲利。

再者，就銀行業傳統獲利來源的利息收入來說，在超低利率環境下，銀行利差受到壓縮，各銀行淨利息收入幾乎都較2019年減少。以全美零售金融大宗的富國銀行為例，其淨利息收入從2019年第4季的112億美元減少至去年第4季的92.75億美元，淨利息收益率也從去年第1季的2.58％、第2季2.25％到第3、4季的2.13％，呈現一路下滑的現象。而且，在1月27日聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）仍決議將基準利率維持在0～0.25％區間不變、保持每月購債1,200億美元的步調，且聲稱在未見到政策效果之前，將維持現有的貨幣寬鬆狀態不變等情況下，今年內美國料將維持低利率，持續壓縮銀行存放利差。

此外，銀行的備抵呆帳準備增減亦是影響銀行淨利的因素之一。在疫情爆發初期，各國經濟活動難以正常運轉，消費者和企業都將面臨巨大的收入損失，甚至可能出現破產危機，連帶讓銀行面臨更多債務違約的風險。於是，各家銀行皆大幅提列備抵呆帳，以因應可能的違約風險。去年3月25日時，全美國銀行提列的備抵呆帳總額為1,154.3億美元，及至9月30日更暴增至2,198.9億美元，導致美系銀行去年前兩季的備抵呆帳費用暴增。單是摩根大通、花旗、富國銀行、摩根士丹利就分別提列了187.6億、148.1億、6.5億、135.4億美元。

不過，由於美國政府推出龐大的財政刺激政策，包括針對中小企業的薪資保護計畫及高達2.3兆美元的《新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案》（CARES法案），對美國經濟產生支撐作用，也抑制了原本可能發生的大規模違約情事。再加上去年底疫苗上市、疫情不確定性下降下，各銀行遂感覺已「轉危為安」，去年第4季摩根大通、花旗、富國銀行非但未增提備抵呆帳準備，還分別反向釋出18.9億、2,400萬、1.8億美元，因而推升了該季的獲利表現。

由此可知，雖然美系主要銀行甫公布的去年第4季財報顯示，其營收及獲利大多優於市場預期，但細究財報內容可發現，銀行的獲利結構已明顯扭曲。一來在聯準會續推超寬鬆政策，導致利率長時間貼近於0％，利差空間不斷被壓縮，使銀行很難在存放款利差上有所斬獲；二來是銀行業務多樣化後，FICC部門亮眼的獲利表現固然得以支撐銀行獲利，卻終非長久之道。尤其是當金融市場不斷創新高後，銀行業進行交易操作的困難度將大幅提升，這從去年FICC部門貢獻呈現逐季下滑之勢，即可得見。在金融操作本身極具風險的考量下，銀行過度仰賴FICC部門的結果，亦有可能因市場反轉而受創，進而衝擊未來銀行的獲利。

三來是備抵呆帳的大幅變動，讓銀行的財務報表易趨於脆弱。即使短期內受惠於大規模的財政刺激方案，使違約率未見劇升。但疫情令實體經濟受到衝擊是不爭的事實，未來財政刺激政策退場時，企業或消費者的違約金額都可能走高，依然會對銀行的獲利帶來負面影響。

展望未來，當疫情可控，甚至促使經濟活動逐漸正常化後，金融服務將有更多機會被使用，增加銀行獲利的廣度；與此同時，市場對未來通膨預期增溫，也有利於讓長短期利差擴大，使銀行獲利空間增加。惟上述情境的前提均立基於疫情受到有效控制，在當前疫苗的分配、施打狀況及病毒變種速度都存在變數的情況下，未來不確定性仍高，銀行業須對當前本身獲利結構遭到扭曲有更深刻的認知，並保持兢兢業業的態度應對外在環境變化，才是因應後疫情時代的萬全之策。