大陸人民文學出版社今年推出的「人文年禮」新春禮盒，五幅「福」字春聯，竟然暗藏了一個「禍」字。該出版社1日晚間緊急發表道歉聲明，下架商品並接受消費者退款。這個離譜的錯誤，竟出自大陸國家級專業文學出版機構，著實令人感歎。

許多消費者還記得人民文學出版社去年推出的人文年禮，民俗風的福袋令那些因疫無法返鄉的人感到溫暖。今年的人文年禮，包括五大名家的新年祝福，有作家王書法對聯、書法家啟功書法福字、畫家戴敦邦門神年畫、作家馮驥才手繪撲克牌、畫家公子正也牛年福卡。

這些都是受歡迎的文創禮品，遺憾的是啟功書法的福字出了問題。啟功是中國知名當代書畫家，雍正皇帝第九代孫，出版社從其書貼中，找到5個不同的福字做成新春福，但其中有一個「福」字，很快被網友發現，其實是「禍」字。

人民文學出版社解釋，之所以會誤收「禍」字，是因「對書法缺少專門研究」。這個解釋大陸民眾難以接受，畢竟人民文學出版社在大陸讀者心目中，是「標準讀物」，「層層編輯，如此荒唐的錯誤居然無人能發現」。

這件事也反映出，受網路化衝擊，出版社為求生存，更要堅守層層編輯程序、堅守專業品質。

這果真印證了「福禍相依」。