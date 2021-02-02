彭博社在日前發布了一條消息，標題為「台灣GDP成長30年來首度超過中國」，內容提到當1990年台灣已經以出口電子和塑化產品帶動經濟成長之時，中國大陸才剛剛迎入第一家麥當勞開店。不過，這也是台灣經濟成長率領先中國大陸的最後一年，此後中國大陸的經濟成長率就一直高於台灣，直到去年（2020年）才出現翻轉。

受到新冠肺炎疫情影響，去年中國大陸的經濟成長率估計為2.3％，是改革開放40年來的最低值。彭博社原先預估台灣的經濟成長率為2.55％，但是，主計處隨後公布的數字是2.98％，比彭博社的估計還要亮眼。於是，台灣媒體炸了鍋，紛紛以台灣經濟成長率超越海峽對岸作為標題發布消息，有些綠營名嘴更是藉題發揮，唱好台灣，唱衰大陸，彷彿台灣就此一帆風順，一路領先。然而事實真是如此嗎？

其實，彭博社在同一條消息中就表示，去年的現象恐怕只是曇花一現。由於疫情控制得宜，中國大陸今年的成長率有可能會反彈到8.4％，而台灣預估會是3.7％，何況中國大陸已經是世界上第二大的經濟體，GDP是台灣的22倍以上。更值得追問的是，除了同樣控制住新冠肺炎疫情之外，台灣良好經濟表現的動能從何而來？

讓我們看一看經濟成長的三駕馬車：消費、投資和出超。主計處的統計顯示，受到疫情影響，去年台灣的民間消費是下滑的；政府消費受制於財政困窘，增長十分有限。投資方面，受惠於台商回流有些增長，但也只增加了4％左右，大約美金67億元。然後，如同過去一樣，台灣經濟成長的主要動能來自對外貿易的順差。

財政部發布的消息顯示，按美元計算，去年台灣出口總值3452.8億美元，進口總值2864.9億美元，出超587.9億美元，分別比2019年增加了4.9％、0.3％和35.1％。其中，最主要的貢獻來自兩岸貿易，去年台灣對大陸和香港出口1514.5億美元，進口647.8億美元，出超866.7億美元，分別比2019年增加了14.6％、10.8％和11.7％。

換句話說，2020年台灣號稱已開發國家或2000萬以上人口經濟體最佳表現的經濟成長率，乃是拜兩岸貿易所賜，主要動能來自於中國大陸市場。如果不是海峽對岸復甦情況良好，帶動台灣出口暢旺，台灣不會有去年那樣的榮光。

中國大陸不僅是G20成員中唯一能夠在2020年維持正成長的經濟體，同時也在去年以1630億美元超越美國的1340億美元，成為全世界吸引最多外來直接投資的國度，實際的經濟表現和資金流向再度打臉各種唱衰中國的論調。最有機會善用海峽對岸動能的台灣，是要順勢而為，乘勢而起，還是逆勢而行，自我邊緣化？

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）