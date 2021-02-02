國際貨幣基金會最新公布《世界經濟展望》報告，2021年中國經濟成長率將達到8.1%，遙遙領先所有大型經濟體。相較大多數經濟體，因疫情衝擊，去年經濟多陷入嚴重衰退，大陸不只沒有衰退，反而出現2.3%正成長。今年基期已不低，還有機會成長續超過8%，大陸成長動能不容小覷。

對大陸經濟前景轉樂觀

IMF總裁格奧爾基耶娃分析，大陸亮眼的經濟數據，主要基於三項因素：有效遏制疫情傳播、持續擴大公共支出、人行提供大量流動性。她的說法看似合理，但並未抓到精隨。因為除第一項有效控制疫情因素外，後兩項幾乎是全世界主要國家的刺激經濟作法，而且執行得更激進、徹底。

例如在提供流動性方面，美國聯準會及歐洲央行這一波印鈔都超過3兆美元，大陸人行連1兆美元都不到，差距十分懸殊。更不用說，整體公共支出規模，大陸完全比不上歐美先進國家。光以紓困規模來看，美國及德國紓困金額占GDP比重都在3成以上，大陸不過6%左右，但歐美先進國家的經濟表現明顯不如大陸。顯見這一波大陸經濟走勢，絕非只是擴大公共支出與提供大量流動性。

真正的關鍵，在於近年大陸積極推動經濟結構轉型，包括對內經濟改革與對外市場開放，成效正在逐漸顯現。特別是歷經3年多的中美貿易、科技與金融戰，雖壓抑大陸經濟表現，卻也逼使北京加快經濟結構調整步調。不管是愈來愈加倚重的內需消費，或是以新基建為主的高科技戰略產業發展，再或是資本市場的改革與開放，都可清楚看到，政策牛肉端出的速度與力道，遠勝於從前，讓外資對大陸經濟前景轉趨樂觀，從減碼轉為加碼。

根據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）統計，2020年全球外人直接投資（FDI）受到疫情影響，規模從2019年1.5兆美元降至8590億美元，劇減42%，大陸卻來到創紀錄的1630億美元，成長4%，也首度超越美國（1340億美元），成為全球最大外人直接投資國。進一步查看細項可以發現，流入中國的FDI，主要集中在資通訊（ICT）及生技製藥產業，高科技產業的FDI成長達11%，為了併購而來的FDI更是大幅成長54%。足以證明，大陸成功的經濟與產業轉型，正在吸引外資的目光。

外資重新擁抱大陸市場

這個趨勢還會持續，尤其隨著拜登取代川普，原本劍拔弩張的中美關係，將有機會稍微緩和。畢竟從拜登過往的執政風格與外交及貿易人事布局來看，未來在處理中美貿易紛爭上，可能會更傾向用談判來取代直接衝突。對亟待轉型升級的北京來說，少了外在紛擾，將可以把心力放在內部改革與市場開放上，推動經濟結構調整，進而拉抬經濟成長，也會進一步吸引外資投入。

台商要重新思考，過去基於美中貿易戰可能產生額外交易成本因素，選擇離開中國，是不是一個好的決定。當外資重新擁抱大陸市場，台商反其道而行，絕對不是最佳策略。另一方面，對於那些本來就打算深耕大陸市場的台商來說，也不能墨守成規，而需跟著轉換思維，重新思考未來在大陸的經營模式與布局策略，方能抓緊大陸轉型商機並創造自身的藍海。

政府是台商最大的後盾，應思考如何協助台商在兩岸經貿及投資往來中發揮優勢，而非放任台商自生自滅，甚至扯後腿、單方面鼓吹台商離開大陸。我們一再呼籲，政府必須正視兩岸經貿的高度依存關係，及早做出正面回應，就是不希望看到台商夾在兩岸政府之間，進退失據，錯失大陸潛在的龐大轉型商機。

疫情徹底擾亂各國經濟走勢，也改變世界經濟樣貌。美國能否續執全球經濟牛耳，中國有無可能彎道超車，沒人能夠說得準。但可以肯定的是，大陸正為可能的全球經濟與產業板塊重組，積極做出改變與調整。外資也針對這樣的改變，用實質投資投下肯定的一票。政府應重新評估，是否收回鼓勵台商回流的過時政策。