去年7月底因SOGO經營權爭議而爆發的朝野立委集體收賄案，其中涉嫌收賄金額最高、來頭最大的「頭號被告」民進黨立委蘇震清，日前以1000萬元交保。當天又因同行人士衝撞媒體，導致記者受傷，接著又擺出有意參選下屆屏東縣長的曖昧姿態，從涉案、羈押到交保，再從司法到政治的一連串怪異發展，動作不斷，傳聞不絕；從動作、傳聞到目前出現的結果，隱隱然流露某些錢、權與勢的微妙連結，成為極為詭異的一宗奇案。

史上最貪卻能交保過年

蘇震清涉案當時曾被媒體形容為「史上最貪」，但他始終不肯認罪，並以絕食、樹立看板、開記者會、號召鄉親北上聲援等方式頻頻喊冤；蘇震清是否真的清白，當然不是以他自己和支持者的聲音大小為憑，而且社會也會好奇，如果蘇真是被冤枉的，在民進黨已經完全執政、包山包海的情況下，還有誰敢「陷害」家族政治背景如此雄厚的蘇震清？說到底，一切還是要以司法的偵辦調查結果。

但至少去年收賄案爆發後，蘇震清的叔叔、時任總統府祕書長的蘇嘉全因此請辭獲准，蔡英文總統更重話宣示「我要再說一次，升官發財請走別路」，可見蔡總統當時已注意到本案帶來極差的社會觀感，以及相關的負面影響，因而採取了某些止血示警的措施。只不過蘇震清自己是否真的有認知到，他的行為已經嚴重影響到原本積極爭取閣揆的蘇嘉全的政治行情，或者他根本不在乎。

在蘇震清方面動作不斷下，如今果然符合在重量級人士的運作下，他「一定在春節前回家過年」的傳聞，令外界衍生無限聯想，本案或許不至於船過水無痕，但在去年民進黨痛過、蔡總統講了重話、社會也重批過後，未來會如何發展，深值關注。

過去立法委員涉貪並不算少，但像本案這樣針對某特定人在偵辦過程中傳聞之多，實屬罕見，而且經過媒體報導後亦未見否認，可見事出有因，並非全然「傳聞」而已。比如有政壇人士透露，蘇在羈押過程中，即有重量級人士施壓立法院民進黨團，甚至請人傳話給層峰，盼早日結束羈押蘇震清。立法院也傳出，李恆隆行賄對象不只已曝光這些政治人物，另有20多人，蘇震清陣營也掌握相關名單，名單不乏百里侯等級的綠營人士，不無可能造成檢方辦案的壓力，因此速戰速決，讓蘇震清提前交保回家過年，以免更多黑幕曝光。

造成民進黨崩壞的主因

與蘇震清友好也隸屬英系的民進黨中執委廖本煙，曾在民進黨中執會當面向蔡英文抱怨司法改革無成效，批評檢方對蘇震清取證有瑕疵，認為民進黨應維護蘇的權益；此舉讓蔡極為尷尬也相當不悅，當場以「不討論個案」擋掉。如果往前推，本案在檢調調查期間，依李恆隆的說法，蘇震清在知道檢調監聽行動後便開始還錢，好讓「賄款變借款」以卸刑責；這說明政壇早有人向蘇警告，檢調也有內鬼向高層密報，使得此案調查險些破局，如今蘇交保後，串證可能更為便利，本案從政治圈到司法界的明暗較勁，恐將更為險惡難料。

去年蔡英文才在民進黨全代會上重申「清廉勤政愛鄉土」的價值，並要求民進黨人以實際行動證明「全面執政必定腐化」的劇本不會成真，結果不到半個月，蔡英文就被自己人狠狠打臉。從陳明文高鐵300萬到後來蘇嘉全家族的一連串負面爭議，有哪個不是「英系」？緊接著一連串公關標案「大內包」的爭議，又有哪個不是原本蔡英文身邊的人？

「英系」接連出包，綠營曾出現「英系害死蔡英文」的論調，但與其指責英系立委，不如回頭檢討，是誰讓這些人進了「英系」大門？為何這些人能有恃無恐，藉著英系之名大肆攫奪政商利益？過去綠營總是攻擊國民黨是黑金政權，與地方派系結合分贓，但透過蘇震清相關的弊案爭議，其實民進黨早就形成了自己的地方政治體系，而且藉著層峰的名義相互結合，從中央到地方一體成形，成為連蔡英文也管不動的政治異形。

創下史上最高票紀錄的蔡英文如果會提前跛腳，恐怕不是因為黨內的奪權挑戰，反而是那些吃定了民進黨的派系，在爭權奪利下所造成黨的崩壞所致。