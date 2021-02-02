媒體人趙少康宣布重返國民黨，捲起政壇千堆雪，一句台灣政治變成「慈禧太后掌控的義和團，理性聲音都被消滅掉」，叫綠營上下全跳腳，1450網軍則高效率出草圍剿，反觀積弱不振的藍軍一片叫好。趙少康所言有道理嗎？還是只為了復出譁眾取寵？

趙少康能言善道，重返政壇就重炮抨擊蔡政府的專橫霸道，雖沒指名道姓，影射性的比喻蔡英文總統及1450網軍所為，有如慈禧太后掌控的義和團，如此嗆辣用語，藍綠陣營評價自是兩極，並成功攻占各媒體版面。

慈禧太后稱得上是中國歷史上權力最大、負評最多女性，即使近年有史學家認為慈禧曾勵精圖治，但極權專政誤信義和團、引發八國聯軍之役、殘害忠良的歷史評價，已是家喻戶曉既定印象。因此趙少康把民主政治選出來的中華民國總統，類比為極權專制的慈禧太后，的確有爭議性。

趙少康並不是如此比喻的首創者，《亞洲週刊》封面就曾把蔡英文總統P圖為慈禧太后，闡述綠營新威權主義現象，還形容小英是「民選獨裁」，當時綠營上下及網軍同樣全面反擊。對照趙少康的高分貝叫陣「滅義和團、鬥牛鬼蛇神」，才一天時間其過往種種全部被掀鍋，一點都不令人訝異。

慈禧太后是極權統治者，欠缺國際觀斷送江山，而蔡英文是民選總統，當然不會是慈禧太后，只是蔡總統連任後自行宣布開放萊豬進口、反政府就查水表，及容不下監督政府聲音關掉中天新聞台，所作所為與極權統治已相去不遠。蔡總統如想在歷史留下好評價，該深思為何一再被類比為慈禧太后？