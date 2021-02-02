台灣人想要打到新冠病毒的疫苗，可能還要再等等了。2月1日上午10點30分，疫情指揮中心大動作地召開臨時記者會，為的就是澄清某家媒體發布了一則關於台灣即將進口疫苗的新聞，宣稱「台灣透過美國的外交管道，取得了10萬劑輝瑞疫苗，將在2月4日由阿聯酋航空運抵台灣。」

因為本土疫情升溫，能否早日讓第一線的醫護人員和高風險的民眾施打新冠疫苗，成為國人近期最關切的防疫議題之一。陳時中在記者會上表示，台灣在2月4日並不會有疫苗進口之後，現場就有媒體提問，要求指揮官再解釋得清楚一點。因為這個所謂的獨家新聞，其實隱含了相當多的資訊，人時地事物通通具備：透過美國、10萬劑、輝瑞、阿聯酋航空、2月4日，到底是哪一個部分「沒有這回事」？

然而陳時中卻只避重就輕地說，總之就是2月4日一定不會有疫苗，因為有的話現在大概也在裝箱了吧，指揮中心會知道，但是並沒有已經取得10萬劑疫苗這件事情。至於疫苗要如何取得，指揮中心正在透過各方管道努力中。

說到底，台灣目前的進度在哪裡？比如有在跟哪些國家、哪些廠商洽談疫苗的購買？正在嘗試透過怎樣的管道取得？洽談的數量會是多少？價格會是多少？預計什麼時候可以取得？民眾什麼時候可以施打？這些問題陳時中通通沒有回答。依照疫情指揮中心的說法，就是這些談判和討論還在進行中，細節不方便透露。可是換個說法，難道這不就是「這些問題你現在問我，我也不知道」的意思嗎？陳時中是不能說，還是因為其實我們真的處於束手無策的狀態，所以無話可說？

最近因為全球汽車晶片短缺，發生了德國經濟部長寫信給台灣政府，要政府去叫台積電賣晶片給德國的事件。台經院才會建議不如趁這個時候用晶片去換疫苗。於是經濟部長王美花在28日才跟媒體表示，已經透過德國在台協會向德國政府表達這個意思，希望台灣幫忙德國取得晶片的話，德國也能幫台灣取得疫苗。

直到這件事情發生之前，我們其實都不知道政府到底在取得疫苗這件事情上面做了什麼。要不是因為全球汽車晶片短缺，要不是台灣剛好有台積電可以當成靠山，我們的政府原本有在進行什麼工作，或是想什麼辦法去把疫苗弄到手嗎？現在是因為有了晶片換疫苗的提案，所以經濟部可以跳出來，幫忙衛福部和指揮中心分攤「取得疫苗」的壓力，讓陳時中躲過這些問題；否則面對富國囤積疫苗、歐盟又無法出口的情況，台灣是不是就只能坐以待斃？面對本土疫情升高、取得疫苗似乎又遙遙無期的情況指揮中心不願意跟民眾說清楚、講明白的話，恐怕國人憂慮的心情只會越積越高。

（作者為口譯工作者）