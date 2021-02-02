中廣董事長趙少康提出申請回復中國國民黨黨籍，並以有意參選黨主席表達了「少康中興」的豪情壯志。趙少康離開國民黨另立新黨將屆28年，此際主動申請重返國民黨，與其說他所欲中興的對象是國民黨，還不如說是國民黨所創建的中華民國。然而，橫亙在少康中興之路途上的荊棘與障礙遍佈，未來若可沿途披荊斬棘而排除障礙，也關係著中華民國的「中興號」能否啟程？

身在媒體但多年卻從未脫離政治圈的趙少康，對國民黨的文化和現狀應了然於胸。因此，他明確表達若符合候選資格願參選黨主席，也不排除參選市長或總統等的任何選項。趙少康為高知名度的重量級人物，這樣的表態確實無須矯飾其企圖心，而30多年前的「政治金童」如今已是「伏櫪老驥」，自也忖度過一但回歸政治初心，即先要進入黨內的「戰場」。

若要競選黨主席，依《中國國民黨主席選舉辦法》規定的黨主席候選資格，趙少康僅可能依第3條「本黨黨員，曾任中央評議委員或中央委員，得申請登記為本黨主席選舉候選人」資格參選，而且前提是黨主席願聘他為中央評議委員。然而，過去曾有張亞中有意循此途參選黨主席未果的前例，此極可能將是趙少康無法參選黨主席的主因。

至於國民黨發言人指出，依據《109年中國國民黨主席補選作業細則》第4條規定，「回復黨籍滿一年，具有黨權者」始具有選舉人資格，而無選舉人資格者自也應無被選舉資格。事實上，該作業細則僅適用該次補選，未來新一屆主席的選舉，須由中常會另訂定通過作業細則。因此，若有與趙少康的資歷與條件相當者，有意在國民黨最為艱困時刻參選黨主席，法制及程序上均未完全堵死這個機會。

國民黨重視法制與不因人設制，若在家大業大的執政時期，為了資源分配與獎勵幹部的公平，這是值得肯定的。但現今連自己的重要幹部，都把國民黨譏為「丐幫」，若懷抱民族氣節的俠義之士願競逐「幫主」，承擔養飽及帶領「幫眾」捍衛中華民國的責任，國民黨人不應夾藏著「爭權奪利」的潛意識來看待。

國民黨黨章的前言揭示「奉行三民主義五權憲法之宗旨，…，追求國家富強統一之目標，始終如一」，第1條明定「本黨基於三民主義的理念，…，實現中華民國為自由、民主、均富和統一的國家」，第7條規定加入黨員的資格須「信仰三民主義，願遵行本黨黨章及黨員守則者」，第9條則規定黨員負有「宣揚三民主義，貫徹本黨主張，支持本黨政策綱領」的義務。回想看看，有多少位國民黨重要幹部經常表達違反黨章的主張？

政黨在選舉時要贏，這只是工具性目的，贏了後能實現價值性目的，這才是創建中華民國的國民黨不可須臾遺忘的使命。以趙少康的歷練與政治才能來說，回歸國民黨也算是國民黨所喜好的「帶槍投靠」，何況他的政治信仰與不少黨內幹部相較，從未逾越國民黨的黨章。

（作者為世新大學兼任副教授）