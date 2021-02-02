多年前一名英國人James Skinner，因為想移民到澳洲、加拿大受阻，讓他萌生推動英國與這些國家人民自由流動的念頭，於是在2014年發起成立了「英聯邦行動自由組織」。該組織後來更名為CANZUK International，名稱取自加、澳、紐、英4國的英文縮寫，更加明確是以在4國間達成協議，實現國民自由遷徙、自由貿易和外交協同為目標。

CANZUK International總部設於加拿大，James Skinner率領團隊開始在4國奔走，遊說政府官員和國會議員，並在網路動員支持，希望促使各國修改國內立法，取消對4國國民相互自由入境與就業的簽證限制，最終達成類似歐盟內部人口自由流動的情況。不過此事涉及層面廣泛，他們的遊說原本成效有限，直到2016年英國公投脫歐後，這才終於受到各方關注。

根據香港政論家沈旭輝介紹，推動4國人口自由流動協議，只是CANZUK International計畫的第一步，該組織更希望透過人口流動、就業市場的互通，進一步增進4國政治、經濟和社會聯繫，有朝一日4國朝「邦聯」政治實體發展。這一主張看似突兀，但並非憑空奇想，早在20世紀中期，英國前首相邱吉爾就曾提出，以「美國聯邦」、「歐陸聯邦」和「英聯邦」作為西方文明勢力的三大範疇。

CANZUK的主張能否落實仍待觀察，但值此兩岸困局難解之際，我們也不妨從中取經，看看他山之石，有無可供借鑑之處。

首先是可行性問題。按照James Skinner的論述，在4國建立人口自由流動與就業協議，其實比目前歐盟更具可行性。因為歐盟27個成員國涵蓋不同的宗教、文化背景的族群，在融合過程中難免發生摩擦。但英、加、澳、紐4國文化同源，法律體系高度相似，4國公民遷徙到任何一國，社會適應成本極低，也不會有文化衝突。其次，英加澳紐4國的經濟處於同一水平，不像西歐和東歐之間的差異太大，勞工自由流動並不會令某一國大規模湧入外勞，更符合4國勞動力的市場規律。

在國際外交上，一旦4國結盟實現，則可發揮不同於歐盟和美國的角色。例如英國宣布放寬香港BNO持有人入籍，遭到中國大陸反制，但如果變成英、加、澳、紐4國都承認BNO效力，中方的抵制就沒那麼有效，反而香港特區護照可能會貶值。

作為對照，目前談兩岸未來終局，仍屬渺不可知之事。不過正如哈佛大學教授艾利森所稱，一國兩制已經走到盡頭，美國也不會承認台灣獨立，如何擬定另一套策略，讓美中台三方都能和平共榮，將是拜登政府的最大挑戰。那麼如果大家都不想看到戰爭發生，就得在一國兩制和台灣獨立之外，找出第三方案來。

譬如前副總統呂秀蓮建議，把一個「中國」改為一個「中華」，兩岸「統一」改為兩岸「統合」，就值得深入探究。關鍵是經濟水平、法律體系、人權觀念與言論自由等方面如何齊整，尤其政治體制的差異如何消弭，對人民才是重要的。這是CANZUK International主張的核心，也是兩岸需要共同努力的地方。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）