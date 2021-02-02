罷捷日將近，罷捷領銜人劉辰芳表示罷捷原因為：「問政未盡議員之職責」、「扭曲事實，罔顧民意」、「面對任何事情，雙重標準」、「沒有禮義廉恥可言，不配成人民表率」、「干預他國內政，將國家安全陷入危險之中」。

對於罷捷原因，泛綠團體包含Wecare、民進黨、基進黨等，做出一些回應，我們從他們的回應中，更能確信地見到綠營的傲慢，他們的傲慢其實就是漠視民意，無法容忍不同的聲音。

綠營這般傲慢的態度，對黃捷來說可能不是件好事，可能會促進人民對綠營的反感，而讓人民更踴躍的出來罷免黃捷，讓黃捷因此成為教訓民進黨的祭品。

罷免黃捷案被民進黨視為國民黨的政治操作，蔡英文甚至表態挺捷反罷捷，針對蔡英文與民進黨的表態，國民黨主席江啟臣認為民進黨若把罷捷案當成政黨對決，那就等於是用「國家機器」霸凌民意。

民進黨及其他泛綠政黨毫不避諱的支持黃捷，表態反罷免，並直接認定罷捷案為「報復性罷免」。對於此說法，完全將民意視而不見。須知，黃捷面臨罷免，並非隨便提出罷免就可罷免，事前必須連署累積到一定的數量，罷免案方能成立。

根據中選會公佈罷捷連署統計，其選區法定連署人數應達2萬8783人以上，罷免案方得成立。黃捷罷免案原連署人數4萬1683人，符合規定人數3萬498人，已達到法定連署人數，依法罷免案成立。從連署人數達標來看，代表著有一定的民意認為黃捷不適任民意代表，罷免案因而成立。

根據上述，可見罷捷一案有民意基礎存在，然而，民進黨竟一竿子打翻一船人，將此次罷捷案全然視為國民黨的政治操作，此說法未免太過可笑！此外，蔡英文直接表態挺黃捷，此舉不就是以國家元首身分來力保有爭議性的地方議員嗎？也就是所謂的動用「國家機器」來保捷；再者，綠營人士攻擊罷捷案為「報復性罷免」，甚至認為此罷免是在傷害台灣民主，但事實上，罷免是體現民主的一種方式，讓人民監督、檢視政治人物。

最後，此次罷免案有人支持，有人反對，也就是有不同的聲音，這也是民主社會正常現象，既然有不同聲音，就應互相尊重、包容不同聲音，而不是如綠營般將不同聲音打為「異類」、「不理性」、「無理取鬧」，綠營此行為才是傷害民主。

上所提及，綠營各種行為就是在漠視民意，只見其高傲，不見蔡英文所說的「謙卑、謙卑、再謙卑」，綠營應先檢討自己甚是！

（作者為國立政治大學歷史系碩士班研究生）