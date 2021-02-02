台灣在外交的戰略上最好的是敦親睦鄰戰略，台灣與中國維持現狀對台灣目前狀況而言也是最好的競爭優勢，中國是世界大國而非弱國，台灣雖是小國但是多強調族群合作努力發展經濟有其競爭優勢。

總統蔡英文元旦談話再度釋出善意，重申願意與北京當局促成有意義的對話。蔡英文致詞表示，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。等疫情受到有效控制時，我們也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增進理解、減少誤解。但真的如此嗎?

大部份民進黨黨政人員與媒體名嘴支持者喜歡用嘲笑諷刺語言來批評中國問題，雙方如何維持現狀？其實尖銳的嘲諷只會加劇台灣與中國關係問題的嚴重性「兩岸問題討論應該有建設性，而不是破壞性」，雙方無法維持現狀，換來的是中國軍機不斷繞台，台灣不斷購買軍備，還捲入進口萊豬爭議，台灣還有冒著買不到新冠病毒疫苗風險，何苦來哉？

真正的戰略思考，台灣應努力維持現狀才能在意識到別人的立場與自己的立場有衝突時，我們能發現台灣戰略思考的局限，也不必對中國問題冷嘲熱諷。台灣與中國努力維持現狀，才能讓台灣與中國雙方都有機會測試自己主張起點，統一或台灣獨立主張的優勢和弱點，即使最後統獨依然存在分歧，爭議雙方也可以改進各自的戰略。當然對日後台灣與中國的發展才有正面加分效果。

民進黨人士與媒體名嘴錯把戰術思考當作戰略思考，對中國問題不斷醜化，如中國疫苗品質差，那請問台灣為何要進口萊豬？當百姓仔細傾聽和對合理判断規則逐漸在一個群體中普遍存在時，有時虛張聲勢和詭辯通常會適得其反，因為它們會使作惡者看起來很愚蠢。這對那些有好主意的人來說也是一種激勵，因為他們也可以期待別人的傾聽，希望國、民兩黨人士及其支持者與媒體名嘴傾聽台灣人民的聲音，人民要的是COVID-19疫苗，反對的是進口萊豬，難道我們不需要把分歧公開說清礎嗎？還是要把它們掩蓋起來？

清晰性價值：其不在於提供無可置疑的標準，而在於讓推理的錯誤清晰可見。希望大部份民進黨人士與媒體名嘴支持者能傾聽台灣人民真正的聲音。

（作者為東吳大學商學院兼任教授）