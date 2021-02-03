有很長一段時間，我一直不曉得父親和母親見面的時機，而母親也沒說清楚，但從母親以後的信來看，「四月一日」別具特殊意義。

在兩人分離的歲月裡，每年她總會紀念這日並寫信給父親，因為一九三七年四月一日，她結識了當時著名的國軍將領胡宗南。以一九四三年為例，她自美去信給父親，思念的信中透露了當年兩人是怎麼見面。

一九四三年四月一日 母親之信

……昨天晚上我差不多一夜都沒睡，那情形就完全和六年前的三月三十一日的晚上一樣。在那天晚上我匆匆地帶病從上海到了杭州，心裡雖不知道老師電召的用意，但很知道什麼重大的事一定會在第二天發生。昨天晚上一切的情形都回到我的腦子中。親愛的，時間是六年了，可是我的心卻仍然是六年前那樣活躍，健全的青春之心，就是在睡夢中我還以為在第二天早上會和你見面呢！在現在這一剎那中，也許你在戰場上，也許你在辦公室中，也許你在旅途上，但在我的想像中你卻和我在一起。

親愛的，去年我們這裡有了一個特別冷特別長的冬天，可是今天早上卻是陽光普照、春風和暖。當我對窗梳頭時我想著你，我的眼光中就好像已經看透了重洋實在看見了你。「身無彩鳳雙飛翼，心有靈犀一點通」 ，我再三地念了這首詩，時間和空間的距離都算不了什麼。……

可以見得，如此的相見並非偶遇，而是戴笠為了道義與生死之交的朋友──胡宗南的婚姻，親自在學生群裡，挑了一位才華、容貌都是他認為足以匹配的女性，介紹給他。

她到杭州之後，次日也就是四月一日，在戴笠寓所見到了心儀已久的胡宗南將軍。父親則對她一見鍾情，展開熱烈追求，一天之內就去見了她三次面。她回上海後，父親只要有空，就從駐地到上海來與她約會。

六月，父親以白金手表相贈，並向我母親求婚，她答應了，本來預定年內結婚，一個月後的七月七日，卻發生事關國家存亡、導至全面對日抗戰的盧溝橋事變。

事變發生後，蔣委員長明白當前的國內外時局，日軍侵華且貪得無厭，特別是要建立東北、華北勢力範圍即可見得，先前日本外相廣田已發表對華三原則──我方必須承認偽滿洲國、允許日本開發華北、維持內蒙獨立，且聲明絕不放棄既得利益，因此中日之間終須攤牌一戰。七月底，北平、天津先後淪陷，大戰已不可免，特別是訴求抗日的西安事變才發生半年，他勢須領導抗戰。

八月一日，父親因公赴上海，因此和母親又在戴笠上海海格路的寓所見面，他轉入內室親自寫信給她，告知婚期因為戰爭必須展期，這是萬不得已的，但一俟勝利，他必「赴約」。在當刻，他要未婚妻一定要完成學業，然後赴美深造。他們的佳期為此延誤，以後我從母親的信裡，才知道那是多麼的煎熬。

才一個星期之後，大上海保衛戰就展開了，父親天天遇險，母親則在鄰近不遠的上海租界繼續讀書，雖然思念作戰中的未婚夫，卻無從得知任何音訊。她唯一能聯繫的，是父親先前告訴她的辦公室主任程開椿，唯能寫信經由程主任轉交給父親，從父親所保存的信可以見得，雖有幾封信遺失，但大部分還是收到了。

參加八一三淞滬大戰

一九三七年七七盧溝橋事變後，包括蔣委員長在內，國民政府軍事高層將領看得清楚，大戰如果爆發，勢必面臨來自華北及華中兩方面的敵軍，而國民政府中央的資源都在淞滬及長江流域，如果日軍自華北沿平漢路南下，將東南各省分割，中國便可能滅亡，因此如要打「持久戰」，應把戰線轉為由東向西，才能將工廠、人員等國家的精華沿長江遷往內陸西南。於是蔣委員長決定另闢淞滬戰場，並派出德式訓練及裝備、最精銳的八十七、八十八師進入上海，起初他並沒有準備傾舉國之力和日本打一場大戰，八月十三日，蔣委員長下達作戰令，但開戰三天後，就在陳誠的建議下擴大戰爭規模。 中國抗日戰爭第一場大型會戰就此展開，也是整個抗戰最慘烈、傷亡最重、意義最深遠的一場戰役。（待續）