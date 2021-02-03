在台北牯嶺街上有幾家舊書店，這些舊書店基本都是買的二手書，有些也有新書賣。其中最引路人視線是要數這家松林書局。

2012年我看到鳳凰衛視《鏘鏘三人行》節目中竇文濤、梁文道等人在松林書局門口做節目而慕名前去的。

這已經是我第三次來這家松林書局了。

蔡老先生依然是悠然地躺坐在那把破舊的躺椅上；在他座位的旁邊，一堆舊書上依然是那個收音機和收音機中傳出的電台廣播聲；在蔡老先生的身後、身旁都是各種舊書；那些舊書從地上堆到了天花板上。就這樣，一屋子的舊書，從地到天花板，門口處只留了一處一人過的通道進出。

蔡老先生是地道的台灣人，他說，1945年他父親就開始經營舊書攤了，上方的《松林書局》就是他父親手書。他接手了父親的家業，收集別人不要的二手書，就這樣，一做就是一輩子，如今已經83歲的蔡老先生和歷經70多年的松林書局算是牯嶺街上一景。他們見證了台灣的歷程。

松林書局儲存了已經絕跡的民國時期出版的書，比如康熙版的《康熙字典》、順治年間的《三國演義》等。蔡老先生說，那個時候，于右任、杜維明、台靜農、錢穆、張大千等先生都是他書店的常客。

冬雨後的台北傍晚我們在牯嶺街上閒走，《大逃港》一書的作者陳秉安老師與松林書局的蔡老先生閒聊一會兒......所聊話題是秉安老師感興趣的。離開後，秉安老師感歎道——蔡老先生整天守著舊書店，但是，好像他什麼事情都清楚，大陸發生的那些事情，好像比我們自己還清楚......。（董婭宇/深圳市）