勝利路這個在國共對峙冷戰時期充滿政治宣示的路名，一直是南台灣屏東眷村文化的代名詞，這不僅因為南台灣重要的屏東空軍基地大門正位於勝利路底，況且勝利路也被陸軍勝利新村，和數個空軍眷村所環繞著。早年有機會在勝利路周邊繞行，就活像穿梭於縮影中國一般，因為我們除了可以聽到通行的國語，閩南話和客家話，而在空軍社群中暢行的四川話，以及廣東話，華北方言等，都會縈繞耳際。此外勝利路一帶的餐廳小吃亦不乏供應蘇魯川粵四大菜系的代表名菜，舌尖文化和味蕾享受在此間可以說是發揮得淋漓盡致。

當我還在中小學校讀書時，父親常常會在周日的清晨吆喝著大家去勝利路吃燒餅油條，我們的目的地只是勝利路邊上的一間簡陋平房，沒有騎樓，沒有店名招牌，只有一塊「燒餅油條/豆漿」的立牌置於不顯眼的路邊角落，不過那只是針對「陌生客們」來突顯小店的販售特色罷了，對於我們這些本地的識途老馬則略顯多餘。小鋪面邊上架設了一個像是汽油桶改裝過的圓柱形大烤爐，一個專供炸油條的熱油鍋，一桶熱豆漿，配上火爐和煤氣桶，再加上碗碟的放置檯，就差不多是全部的生財道具了，另外老舊的旋轉電風扇，幾組簡樸的木制桌凳，完整構成了店中全部的家當。看似退伍軍人模樣的店主人，操持著華北口音，掌理爐上鍋內，老闆娘精明幹練，內外穿梭指揮，學生容貌應為第二代的傳承者也利索地端盤打理，一個最基層的家族企業就如此這般地運作起來，與屏東市民分享店主「原鄉」的滋味。

我少時常常喜歡關注店家俐落的身手，他們將揉好的白色麵團切成手指般粗的長條，輕放入滾燙的油鍋中，不一會兒「浪裏」白條就膨脹成金黃剔透的油條了，尤其聽聞原名「油炸檜」的油條是因為嘲諷南宋奸臣秦檜而研製出的食品後，有時看著看著思緒就穿越到古代去了。而當燒餅由大烤爐取出的暫態，那白中透黃的餅皮點綴著白芝麻，散發著淡淡清香，令人垂涎欲滴，然後只見剪開的燒餅包裹瀝過的油條，外酥內脆的口感，再點上一碗豆漿，那真是人間美味，殊不知，這麼簡單的二合一，燒餅油條加豆漿，竟能如此搭配地天衣無縫，讓口齒餘香，直教人回味再三。

後來我曾經在江蘇省蘇州市工作的期間，利用閒暇時分享用蘇杭小點，但遍尋不到「燒餅油條」，經詢問大陸的同事，他們也未曾聽聞此物，所獲知的答案為「一碼歸一碼」，亦即燒餅和油條各行其道，井水不犯河水，各有各的一片天地。隨年歲漸長，方知燒餅油條這款「珠聯璧合」的吃法，是一九四九年遷台的大陸退伍老兵們在台灣創新發明的口味，就如同所謂的四川名菜「五更腸旺」和「四川牛肉麵」等，都是這一甲子以來台灣多元飲食文化的新創，因戰亂而遷至海島的前輩們將原鄉的風味帶到了「他鄉」，當新「他鄉」逐漸內化為新「故鄉」時，揉入新元素的老家口味早已扎根於此，而形成了在地飲食的特色了。

十多年前回到屏東省親，始有機會和父母重溫熟悉又睽違多年的勝利路燒餅油條，小店照舊保持著原貌，人潮一如往昔地熙來攘往，木質桌凳仍然維持著適度的油膩，燒餅油條口感依舊，最大的變化是第二代掌櫃們已全然地接班了，空氣間不聞華北口音繚繞了。這會兒在雙親永遠地缺席之下，勝利路的燒餅油條，對我而言也不復昔時的香醇濃郁了！