拜登就任美國總統後，我們可以看到的一幅遠景是，世界將趨向穩定，各個區域的經濟發展，地緣政治的互動，大國與大國之間的競逐，都將是一個相對容易預測的未來。我們終於可以喘一口氣，世界各個領域的發展終將各歸其位，彼此存在的是競爭和合作的關係，而不是對抗或消滅的零和。這樣的世界，才是我們要的世界，多元、競爭、和而不同、彼此都是地球村的一分子。

從川普的4年總統任內，以及他很不光彩的落選和去職，我們終於明白，民進黨和蔡英文為了勝選，運用國家行政資源，塑造抗中、反中、仇中的民粹聲勢，製造恐中懼中的氛圍，終於贏得台灣的大選，背後的藏鏡人原來就是川普總統。

台灣人民的無知付出了巨大的代價，成全了一個民主獨裁的怪獸。冷靜回想一下，民進黨和蔡英文的這齣戲，如果不是拜登當選，真不知會鬧到什麼谷底。幸好，民主龍頭的美國，這次展現了另類民主倫理和秩序，把一個個人利益置於國家利益的民主獨裁者，用選舉和法治將他趕下台。

台灣的政治人物，特別是蔡英文和民進黨，應審視台灣人的前途和未來，重新思考台灣應如何面對北京政府的促統壓力。

台灣現在所處的局面，就是一個嶄新的兩岸4地關係。兩岸就是太平洋東西兩岸，4地就是美國、日本、大陸、台灣。這個新的兩岸4地，和過去俗稱的中國大陸、香港、澳門、台灣等的兩岸4地，當然是不一樣。過去的兩岸4地因為香港和澳門的回歸中國主權，所以現在只剩下兩岸兩地的大陸和台灣。

現在的中華民國政府真正要考慮的是新兩岸4地關係。台灣必須認清自己的綜合國力、生存的發展和條件，才有可能獲得國泰民安。否則一定處處遇到難關，永遠陷於薛西佛斯的困境中，不得超生。

新的兩岸4地關係，一般理智又負責任的台灣知識分子普遍認為台灣應該是親美、友日、和中，表面看來確實是如此。因此民進黨和蔡英文的抗中、反中、仇中的政策，根本就是搞選舉、民粹的手法，現在更因為拜登的上台，已經玩不下去了。

台灣現在不論誰在台上，我們想反問，「和中」有這麼容易嗎？因為「和中」的基本條件就是維持台海的現狀，這個現狀就是中華民國政府以及一個中國的共識。台灣當局如果無法體認這件事，「和中」的基礎就沒有了。日前立法院還有時代力量立委提案要修改國徽，這就是破壞台海兩岸的現狀。修改憲法意圖退出一個中國版圖的企圖，更是等而下之。因此「和中」的消極條件，就是不動台灣目前的政治架構和體系。

從積極層面來看，「和中」就是台灣當局必須有一個中國的認知，亦即接受「九二共識」，不論是一中同表，一中各表，都必須有一個中國的共識，亦即「九二共識」的共識，否則，如何求「和中」？

如果北京政府的「和美」策略成功，北京對台灣再施加的壓力，就是向美國和台灣拋出和平統一的基本策略，例如「國家統一法」，台灣當局將如何面對？因為美國人始終堅持，台灣海峽現狀的改變必須訴諸和平手段。民進黨當局真的要清楚，北京尚未向台灣拋出要求和平統一的具體辦法。

此「和中」，不是說說而已，台灣當局要重新確認「九二共識」或「一中原則」，也許是新兩岸4地的一個好開始，否則台灣仍然是前途茫茫、霧霾重重。

（作者為中華戰略學會研究員）