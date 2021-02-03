祕魯第45仼總統是日裔的藤森謙也Alberto Fujimori。他於1938年7月28日（祕魯國慶日）出生於利馬。他的父母親是第一代的日本移民，因此他出生後，在日本也申報了戶籍，所以他擁有祕魯和日本的雙重國籍。

1990年在政治舞台上沒沒無聞的一個日裔祕魯農業大學的教授，風雲際會地在第二輪的選舉中，竟然當選了祕魯總統，跌破了眾多政治人物的眼鏡。

當時祕魯幾乎是一個瀕臨崩潰的國家，民心望治，大家對傳統政治人物至為失望。藤森這位清新的新星，在這種大環境中終能脫穎而出。其時祕魯年通貨膨脹率是2,775.3%、毛派共産恐怖組織「光明之路」汽車炸彈襲擊不斷，已經橫行了十餘年，社會不安罷工抗議活動頻繁，和厄瓜多爾邊境軍事衝突不時發生⋯

（袁頌安提供）

藤森總統就任後，在其十年任期內，針對以上的問題一一大刀闊斧地力求革新。振興經濟改革幣制，至今美元對祕幣的兌換始終維持在1：3.3左右，強力反擊恐怖份子，1992年9月12日恐怖組織「光明之路」祕魯共產黨主席 古茲曼Guzman終於被捕，結束了祕魯十二年的恐怖肆虐，祕厄兩國百餘年的邊界軍事衝突，由於劃清了兩國國界而得平息。祕魯社會漸趨穩定，經濟也得以振興。

藤森在國家大政上，獨斷獨行的行事風格，大異於一般拉丁美洲政客講求圓融的傳統作風。因此支持者譽之為救國英雄，反對者稱之為暴君「祕魯天皇」。終於以踐踏人權、貪污腐化、涉及販毒等罪名群起而攻之⋯藤森在擔任十年總統後，趁出國開會之際，流亡到日本尋求了政治庇護。

藤森的夫人蘇珊娜 樋口Susana Higuchi是袐魯日裔富商之女。藤森家庭較清寒，因此在他求學、留學美國時期，頗得岳家的支持幫助。夫妻倆育有恵子、健二一女一子。想不到藤森成也其妻，敗也其妻，他就仼總統之職以後，和蘇珊娜經常意見不合，漸行漸遠，最後弄得夫妻反目離了婚。後來藤森由日本經過智利，想重返祕魯東山再起，最後被引渡回祕魯，遭到判刑入獄，蘇珊娜發揮了重大的作用。人生際遇，真不可測！

「祕魯華僑婦女會」在祕魯各界，是一個頗有影響力的僑社組織。歷仼會長黎蘇杏英 、陳孫巧維和我們夫婦來往密切，如同家人。她們的子女在祕魯社會都有其地位，和各界人士交往密切。經過他們的關係，邀請到第一夫人到我家餐敘。我向我國駐祕魯代表處劉佳豐代表報告，獲得劉大使的首肯。並邀請劉大使夫人羅秀惠，外交部首席館員陳新東伉儷作陪。宴請的前一日，總統府的安全人員先至我家了解環境，在各重要街道巷囗佈崗，以策安全。

（袁頌安提供）

1991年5月30日晚上，蘇珊娜第一夫人，由華僑婦女會人員陪同下，送贈了一盆精緻的插花，欣然駕臨。席間大家談笑風聲，相當愉快融洽；第一夫人對 內子秀蘭的中餐廚藝十分欣賞，惟有皮蛋不曾入口，她說：「這個千年蛋，我還是不習慣吃」。5月28日我的岳母詹母邱太夫人巧妹，不幸以高齡仙逝。四哥詹照助在新竹以長途電話通知我，為了不影響秀蘭接待貴賓的情緒，我隱忍至31日才告知秀蘭，秀蘭不勝悲痛，大哭一場。

當年我國駐祕魯代表處的同仁，在劉佳豐代表的領導下，精誠團結從事外交、新聞、經濟、軍事、僑務各方面的工作，相互支援幫助，群策群力。中央社派駐中南美洲特派員王同禹兄表示，很少看到駐外舘處的同事如此齊心合力，分工合作一致對外的盛況。藤森總統數次應我劉佳豐大使之邀，光臨我代表官邸做客，往來密切。當時新聞祕書是孫大成， 他是一位勇於任事，認真負責交遊廣闊的外交人員。所以日後大成兄由新聞局調派至外交部，出任司長、駐智利代表處代表、駐美國代表處要職、駐多明尼加大使、駐瓜地馬拉特任大使，對國家貢獻卓越。藤森總統1990年7月就職，大成兄於當年12月24日聖誕夜，安排中國時報名記者 杜念中 郭崇倫訪問了他。1991年民國80年1月2日，中國時報以一整版的版面圖文並茂地報導 祕魯總統藤森表示 「祕魯願意與中華民國發展正常關係」！轟動一時。

藤森競選總統時，表示當選後要到台灣訪問。後來祕魯外交部顧及和大陸政權的關係，全力阻擋，未能成行。但是他的夫人蘇珊娜及子女，還是到台灣作了親切訪問。祕魯第一夫人的訪台，我政府十分重視，由外交部程建人次長親自安排接待。藤森總統夫人對台灣留下了良好深刻的印象。祕魯政府還以我和祕魯、智利、中國⋯都是APEC亞洲太平洋經濟合作组織的成員為理由，給予我國駐祕魯代表處及人員國際組織成員同樣的外交特權待遇；很早我國人即享有至袐魯落地簽證的便利。

藤森總統和第一夫人蘇珊娜，特別交代總統府祕書長，安排邀請我們幾位同仁夫婦，到總統府作客，還送了我們總統親自簽名的玉照⋯我們對總統府內中式家具、屏風、景德鎮的大花瓶留下特別深刻美好的印象。（作者為前秘魯代表處僑務秘書）