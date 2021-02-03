50歲的王育敏穿飛行外套又怎麼了？為什麼要被民進黨的網路社群中心主任酸言酸語？如果這不叫「歧視」，那什麼才叫「歧視」？蔡英文一直以來都自詡她所帶領的政府，是最在意自由平等尊重的進步政府。但是從太陽花以降，這些一個一個得到她和民進黨資源支持、滋養，進而走上檯面身居黨職公職的年輕人，卻似乎都背離了蔡英文口中所謂的進步價值，反而只是在操作意識形態，而忘記了基本的尊重和理智判斷。這位網路社群主任如此，當年受到民進黨庇護的太陽花等人也是如此。

太陽花的陳為廷現在之所以遠離政治圈，就是因為發生過兩次罪證確鑿的性騷擾案件。還記得當時蔡英文怎麼說嗎？「他還只是年輕人，要給他機會、不要讓他有太深的傷痕。」這到底是什麼話？給加害者機會，那誰來給受害者機會？蔡英文自己就是一位女性，但在政治意識形態的面前，卻棄這些女性受害者不顧。還不只這些現代的受害者，台灣人最難以承受的慰安婦，也被蔡英文還有民進黨拋下了。

太陽花當時最令人無法接受的一個論調，就是這些人為了反課綱，反倒出來說「慰安婦不一定都是被迫的」。言下之意是自願的嗎？要不到日本的道歉和賠償已經很痛苦了，還要被這些什麼都不知道的年輕人再霸凌一次，到底要她們情何以堪？難道這就是民進黨和蔡英文所謂的進步價值嗎？

蔡英文為什麼這次要動員全黨去救黃捷，除了因為黃捷年輕、真的可以吸到一些民進黨最在意的年輕選票之外，更重要的就是這次的萊豬民怨，是她自己一意孤行拉了民進黨的所有區域立委一起墊背，結果黃捷這個明明也不是民進黨的議員，在議會表決時也自願要跑票表態，最疼惜年輕人的蔡總統當然要站出來再給年輕人一次機會。