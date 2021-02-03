防疫中心指揮官陳時中因為買不到疫苗焦頭爛額，只好矛頭對外，日前公開批評大國把疫苗當成商品搶購囤積，讓別的國家買不到疫苗，他指出，有國家超買總人口數4倍，「買這麼多，是要放到壞掉嗎？」這樣的言論讓人懷疑，陳部長，你累了嗎？如此口不擇言，除了暴露自己的無知失職外，民粹的語言更有可能影響我國外交。

陳時中口中的超買的國家就是加拿大，加拿大的疫苗覆蓋率世界第一，每個國民打完三次還有剩。但是我們首先要知道新疫苗的採購不是買衛生紙、電腦、手機，有錢未必能買得到。新疫苗與其說是買，不如說是賭，押對寶就賺到，壓錯寶就血本無歸。而且開發新疫苗需要大量的資金與極高的風險，所以也像是一種風險投資。

疫情在加拿大出現後，加拿大政府就除了自主研發外，也很快地和許多製藥公司合作投入大量資金協助開發。加拿大押對寶，合作的輝瑞製藥最早成功研發出新冠疫苗，加拿大也取得優先的分配權利。你捨不得買彩票，又嫉妒別人中獎，不知是何種心態。

加拿大超額購買、多家撒網也是怕交貨延遲或疫苗本身出問題，而防患未然。果然最近就發生供貨吃緊的現象，許多生產國都下令管制疫苗的出口。如果加拿大只押一家公司就會面臨斷供的危機。供貨都吃緊了哪來的囤貨居奇。

加拿大去年底宣示將撥款4億8千5百萬加元援助發展中國家抗擊新冠疫情，其中2億5千5百萬加元將捐給「新冠疫苗獲取機制」（COVAX）。加拿大也表示過超買的部分會在全民施打後無償供給一些窮國。陳時中的指控未免以小人之心度君子之腹。

加拿大不僅在疫苗的投資與採購上未雨綢繆，在疫苗的生產上也超前部署。二月一日加拿大總統杜魯多宣布去年五月投資一億多加元的生產線已經完工，未來幾個月內就可以自行生產疫苗，不再受制於人。

當我們口罩防疫、口罩外交沾沾自喜、志得意滿時，人家可是認真的做好準備並善盡國際道義。去年年初杜魯多也表示願意支持台灣參加世衛大會。我們因為疫苗準備不周，坐井觀天，無的放矢，傷害他國聲譽，不覺慚愧嗎？