立法委員吳思瑤說自己為校園零萊豬把關，「不解為何仍面臨罷免」，我發現吳思瑤真的不懂職業媽媽的心情。

已故的林杰樑醫師建議，「18個月以下嬰幼兒、哺乳婦女、心血管等慢性病患者以及老人不要食用含萊劑肉品」，其實民進黨也認同萊克多巴胺是有害的，所以教育部說學生不能吃，國防部說軍人不能吃，還有警察、受刑人、體育選手......等，也都不能吃。

吳思瑤也覺得萊豬不好，把「校園零萊豬」當成自己的政績，但問題是吳思瑤執行「校園零萊豬」的方法，是用「民事契約」，這根本難以落實。

舉例而言，我跟外子都需要上班，我們擔心小孩在學校吃到萊豬，吳思瑤提供的方法，是要家長在工作之餘，自己到學校蒐證，肉品有沒有萊劑，如果有的話，再請校方提出民事訴訟，然後校方花錢找律師，一審、二審，然後就算勝訴了，廠商也不過是民事賠償，萬一賴皮一點直接脫產，換個名字再來投標，也沒他的辦法。

請吳思瑤易位而處，這樣的民事契約，有意義嗎？學校的老師教學、公務已經非常繁忙了，還要求他們去蒐證、訴訟，這合理嗎？

而在野黨主張的「校園禁萊豬」，是要直接入法，由地方主管機關以行政權來調查，一旦違反，直接開罰，這才是對孩子、對家長，乃至於對學校辛苦的老師們一勞永逸的作法，也才能對廠商產生足夠的嚇阻力。

林杰樑醫師說「18月齡以下嬰幼兒無法代謝萊克多巴胺」，誇張的是，吳思瑤居然反對「禁止居家式托育場所使用瘦肉精肉品」，民進黨委員說，這是因為政府沒辦法到保姆家開冰箱來稽查，執行上有困難。

請問吳思瑤，政府無法稽查，難道家長就有能力稽查？如果明知居家式托育是零萊豬的破口，會有害嬰幼兒的健康，那為什麼還要堅持開放萊豬？

顯然，吳思瑤護航萊豬，是難以自圓其說的，面對7成反萊豬的民意，吳思瑤姿態放軟說：「開放美豬是國家政策，身為執政黨立委只能支持政策。」我們不知道這是什麼意思，是說黨意比下一代的健康重要，還是說你身為執政黨立委，就不能監督政府？

過去民進黨要求國民黨的立委「不能黨意凌駕民意」，如果吳思瑤承認自己是為了黨意背叛民意，那麼推動罷免，也是人民最無奈的選擇。

最後，請吳思瑤不要再以「跟騷」作自己護航萊豬的護身符了。立法委員因政策被檢驗天經地義，這跟性別有什麼關係？吳思瑤現在不是弱勢，是握有資源的大立委，拿性別當自己的遮羞布，實在太孬也太不得體。（作者為新北市社群網路發展聯盟總幹事）