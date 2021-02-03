近日，有綠營政治人物和綠營媒體、名嘴指出，施打疫苗的風險高，而台灣境內染疫機率低，因此目前台灣民眾沒有注射疫苗的急迫性。

這種說法一看就知道，是為中央疫情指揮中心搶不到疫苗找託詞。如果施打疫苗這麼不重要，那指揮官陳時中又何必從去年就持續對疫苗放出風聲，一下子說國產疫苗進度超前，一下子說已從COVAX取得476萬劑，還說已跟誰誰誰簽約，可以得到疫苗1000萬劑…，甚至3日還表示，台灣又增加3家疫苗採購廠商云云。

陳時中一路炒作疫苗進度，言談間不斷給國人很高的期待，以為不論是國產還是對外採購，指揮中心都已有相當大的把握，因此輿論才會熱烈討論台灣何時可以施打等相關問題，而大家從陳時中口中聽到的都是「快了！」之類的答案。

隨著越來越多國家開始大規模施打，台灣的疫苗進度卻始終「只聞樓梯響」，陳時中圖窮匕現，不得不表示，其實到目前為止，台灣根本還沒有搶到疫苗。原來過去的種種說詞都是唬弄國人的謊話一籮筐。

儘管陳時中最後也不得不坦承，疫苗談判搶輸50餘國，但從綠營各方不斷帶風向，台灣現階段根本不需要施打疫苗看來，顯然民進黨政府至今仍不理解，買不到疫苗所代表的意義是什麼。

除了國人，尤其是第一線的醫護人員，恐將因遲遲無法得到疫苗的保護，而置身染疫的風險中。此外，在新冠疫情肆虐之際，疫苗政策其實是一個國家綜合國力的顯現，包括國際人脈的多寡、談判能力，甚至是國家領導人的遠見等，都會影響疫苗布局的進度。

反應遲鈍又自我感覺良好的指揮官陳時中，顯然還沒有通過疫苗的考驗。