參與中時兵推「2021中美重開機」的學者們，左起：方恩格先生、胡振東先生、淡志隆教授，擔任美國角色；中間：張競博士、戎撫天總主筆、黃介正會長，擔任管制組 ；右方：介文汲大使、張登及教授、亓樂義先生，擔任大陸角色。最右者為中國時報執行副總主筆陳琴富。)_

編按：美國拜登總統上任後，中美雙方均有重新接觸，並透過對話處理大國關係之意願。兩強關係重開機，自然直接影響台灣未來對美及兩岸政策方向，實不可不察。鑒此，本報第11度與中華戰略暨兵棋研究協會合作，邀請饒富政府實務經驗的學者專家，模擬推演中美高層對話之先期接觸，藉以充實早期預警並未雨綢繆。

經歷歐巴馬時期之醞釀，及至川普政府非典的外交政策，美中兩強長期戰略競爭態勢確立，多領域之衝突對抗，益增國際動盪。川普政府離任前，解密「印太戰略」構想文件，劍指中國。蓬佩奧國務卿也在離職前，解除對台交往禁令，致台海緊張亦隨之升高。美國拜登總統宣誓就職，可望大幅調整美國外交政策，以及與中國大陸之雙邊關係。

本推演基本想定為美中資深決策官員，為重啟高層對話，雙方開始接觸進行「預備性商談」。我們希望透過兵棋推演，模擬雙方的可能作為，並在過程中獲得啟示。

整個推演分為三個動次：一、美中兩個團隊分別列出試圖與對手協商之議題，並且排定優先順序，以利判讀兩方政策利益與優先順序差異點。二、美中首輪協商，提出己方盼望優先之議題以及堅持之底線，透過交手以探索雙方合意協商之項目，以及獲致共識之關鍵與機率。三、美中就重大分歧議題進行二輪協商，藉以測度雙方試探紅線的技巧，以及管控分歧意願之強度。最後進行兵推檢討（AAR），總結推演心得，並思索對台灣的意涵及政策建議。

本次推演有別於過往，具有3大特色。首先，不設台灣組，由美籍與本地專家模擬美（藍組）中（紅組）雙方資深官員之協商，既測試參演專家對兩強形勢與議題之掌握能力，又可使台灣「觀棋不語」，心得自取。

第二，兵棋設計重政策演繹，少危機應對。想定著重在後川普時期，美中雙方為重開機，如何思辨政策議題，以及協商時有無兼籌並顧一盤棋的全局觀。

第三，本次推演採取高度「自由統裁」原則，管制組刻意不設計過多的特別狀況來導引美中協商的進程，僅掌握推演目的，做適當的節度調控，俾便紅藍組參演人員之專業經驗得以較佳發揮，增加模擬的效度。

基於以往10次兵棋推演的經驗，本次特別將推演時間延長為3個小時，其目的在於補正過去AAR時間不足的遺憾。

從氣候變遷到制裁特定對象，從南海軍事避險到美台關係發展，透過專家演繹美中雙方政府當前的基本心態，以及各自在協商時的戰術選擇，再度驗證：以政府決策而言，兵棋推演遠比開會更有政策參考價值。

美國拜登政府與中國大陸決策官員，已經在過去數周公開談論兩強關係的發展期待，真正接觸行將開展。讀者們可以在後續7篇系列報導中，看見專家們在本次兵棋推演中的精彩且專業的心得。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會理事長）