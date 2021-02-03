全球至少60個國家或地區，相當全球61%人口，已開始注射新冠肺炎疫苗，但台灣至今仍然掛零，部立桃園醫院爆發群聚感染事件，更凸顯醫護人員缺乏疫苗保護的人道危機。日前媒體傳出「晶片換疫苗」的說法，雖屬一廂情願，卻迎合了綠營主導的台灣「自豪感」，大陸則高調報導大陸台胞施打疫苗的消息，陸媒更把蔡政府是否接受大陸疫苗，視為兩岸關係能否改善的觀察點。

疫苗就像一面鏡子，照出兩岸硬實力失衡下，台灣扭曲的失落感與大陸「以我為主」的高姿態。早在幾個月前，《旺報》社評就指出，新冠疫苗議題既是一個科學問題，也是一個政治問題。如今應該是兩岸透過非政治性領域合作，累積善意與互信，為化解政治僵局創造條件的適當時機。讓疫苗議題回歸技術領域，排除政治操作，才是明智的做法。

多國的新冠疫苗研發已經成功，並依法取得上市許可，隨著產量逐漸增加，供給將逐漸回歸商業機制。大陸科興疫苗已在土耳其、印尼、巴西等多個國家開始施打，另一款陸產疫苗也在非洲多國推廣接種。歐盟成員國匈牙利1月29日率先批准大陸產疫苗入場，德國緊隨其後，表示對大陸疫苗持開放態度，只要獲得歐盟藥監局批准，就會開放施打。

大陸要澄清台灣社會疑慮

大陸官方一本「兩岸一家親」的善意，優先為在陸台胞免費施打疫苗，並對供應台灣需求持開放態度，但一些陸媒卻把疫苗議題高度政治化，渲染出一種民進黨政府因台獨而拒絕陸製疫苗、台灣民眾「跪求」大陸疫苗的氛圍，民進黨大內宣則認定大陸「以疫苗謀統」。這類論述不客觀也不友善，兩岸更不可能透過防疫而「破冰」。

蔡政府近期涉及兩岸疫情問題的言行雖有所改善，但還是有很大的問題。中央防疫總指揮官陳時中最新一次回應陸製疫苗議題時，特意澄清不用大陸疫苗非關歧視，而是受到國內法的限制，也解釋大陸疫苗三期試驗數據尚未登上國際期刊。相比上一次記者會回應大陸篩檢費用為何比台灣便宜時所使用的輕蔑言詞，這次發言至少較為理性，但也點出了蔡政府近半年多來處理疫苗議題的盲點。

國內法規絕非排除陸製疫苗的藉口，《兩岸人民關係條例》是一部空白授權的上位法，予以政府很大的裁量權，但也凸顯出問題到了這個層次，早已超出陳時中或防疫團隊的權限，而需要更高層次的「政治決定」。放眼世界各國因應新冠疫情的各種特殊措施，再看看蔡政府1年多來的各項「超前部署」，哪一個不需要「政治決定」拍板或背書呢？就以新冠疫苗為例，無論是大陸還是歐美，疫苗研發、試驗、投產和施打，哪一道程序沒有經過各自政府的緊急授權、快速審批呢？如果蔡政府確實買不到疫苗，就不要打腫臉充胖子或顧左右而言他，而應對引進大陸疫苗持開放、可討論、可檢視的務實態度。

當然，大陸也有必要進一步提供更公開、透明、具國際採信的陸製疫苗資料。最值得參照的案例，就是香港特區政府對陸製疫苗的態度和處理方式。港府早在去年就宣布將引進包括大陸科興在內的3款新冠疫苗，但始終「只聞樓梯響」，科興疫苗到港時間一再推遲，就是因為實驗資料不足，港府的疫苗專家委員會反而優先批准了德國BioNTech研製的mRNA疫苗引進。換言之，連北京「一國兩制」下的香港都還在就陸製疫苗進行專家層級的討論，大陸就更需要拿出資料澄清台灣醫界和社會的疑慮。

讓疫苗議題回歸理性專業

中美關係開始調整，兩岸關係將隨之改變，變局前夕，兩岸宜多一點平常心，讓新冠疫苗議題回歸理性、常識和專業，少一點政治考量和私心雜念。可以從交換疫苗資訊和意見開始，由兩岸衛生部門授權專家和大陸疫苗業者，以民間交流、視訊會議形式展開專業溝通。大陸媒體可以擴大報導在陸台胞施打疫苗的相關訊息，讓台灣民眾知情、放心。讓科學與真相成為兩岸防疫合作的主軸，兩岸關係破冰將不是不能想像。