全球新冠肺炎防疫戰已進入下半場，焦點從篩檢、隔離、戴口罩，轉移到疫苗接種，這是比上半場還更要拚錢、拚科技的競逐。很顯然地，台灣靠鎖國與口罩贏了上半場，卻在疫苗戰中全面落後，蔡政府苦心打造的防疫神話已逐漸崩解，必須正視現實，不要再讓政治凌駕專業，否則台灣會笑上半場、哭下半場。

人類社會能不能恢復正常生活，得看疫苗何時替大家建立足夠的群體免疫，這會是一場非常浩大的工程。輝瑞／BNT、莫德納、牛津與阿斯利康的AZ疫苗都已上市，嬌生疫苗也很快會獲核可，大陸、俄羅斯、印度等國都已產出疫苗，並供應給友好及進行疫苗合作的國家。去年疫情初起時，很多腳步快的國家都迅速與各大藥廠簽約，投入資金並綁定採購量，從研發到建立冷鏈配送都參與其中，以確保能取得想要的疫苗量。

這時，政府的態度夠不夠積極、投入的資源夠不夠多，就非常重要。全球接種率第一的以色列，是因為總理納坦雅胡徹夜打電話和輝瑞總裁「盧」，「盧」到輝瑞硬是在美、英、歐滿滿的單子裡替以色列插了隊，而以色列的說服力，更體現在拿3倍價砸錢的豪氣上。雖然此舉引發歐美等國的「客訴」，但是至少國際現實證明，在這個全球瘋搶疫苗的時候，要取得疫苗，得拚錢、拚技術、拚政治分量，還要拚政府有沒有全力在拚。

搬開自己設下的政治路障

也因為如此，現在全球雖已有62個國家開打疫苗，但施打量還是集中在富國，而且歐、美、英、日等富國無不超量搶單，藥廠出貨根本來不及應付。歐盟和英國甚至為了搶疫苗祭出出口禁令，大國之間搶到翻臉，弱勢窮國落得更加弱勢。大國之所以瘋狂搶貨，是為日後疫情的反覆超前部署，除了要建立人口65%的群體免疫力外，還要考慮疫苗效期可能只有1年、疫苗會不斷變種等問題，必須持續確保手上有足夠的劑量。

當各國都在為疫苗拚命時，台灣卻完全落在後頭，連疫苗的影子都看不到。衛福部長陳時中的說法一變再變，從信心滿滿說已掌握3000萬劑，到表情沉重對交貨量及時程給不出答案，顯然情況並不樂觀。蔡政府一開始對疫苗研發與國際採購的動作都太慢，國內的研發在去年4月後才開始推動，但因為國內檢體少，政府沒替藥廠找國外合作對象，目前只有兩家進入二期人體臨床試驗，今年內能不能完成研發還很難說。

至於國際採購部分，原本東洋與輝瑞簽了約，但據說是因透過上海復星代理而被政府叫停，因為蔡政府抵死不要和大陸有牽扯。問題是復星原本就和輝瑞簽約取得了陸、港、澳、台的代理權，輝瑞不透過它出貨就會違約，台灣基於政治理由為自己設下路障，妖魔化陸製疫苗，是拿人民的健康當犧牲品。

輝瑞疫苗卡在復星的代理，有報導說AZ也退了台灣的訂單，陳時中的口袋頓時變得空空如也，恐怕只能指望疫苗全球取得機制（COVAX）。台灣依人口數大概可取得476萬劑疫苗，但台灣疫情不嚴重，未必能排到分配前位，何時能拿到貨、多少劑量、哪個品牌都在未定之天，說不定還會分到大陸疫苗，屆時蔡政府是不是又要拒絕？大陸疫苗不是劣質品，德國已要求歐盟加速審批大陸疫苗，台灣如果成為疫苗保護網最落後的地區，當別人都恢復正常生活時，我們還在搞自閉，對國家發展必然造成危機。

追上已落後國際的疫苗戰

未來的防疫戰，已經不在拚低階口罩，而是高科技疫苗。台灣雖然落後，但不能氣餒，因為與病毒的作戰會是長期抗戰，我們終究要建立起自己的戰力。疫苗等同於戰略物資，政府必須更積極協助廠商研發，並加大協商力度對外爭取採購疫苗，另一方面，宜授權專家和大陸疫苗業者，以民間交流方式展開專業溝通。畢竟生命無價，病毒不分紅藍綠，防疫更要專業為先。