美國各地大學基於學術自由考量，紛紛關閉校內孔子學院。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑在接受《日經亞洲》（Nikkei Asia）訪問時說，為因應美國學生學習華語的興趣這方面，民主台灣應該挺身填補華語教學缺口，利用這個機會來宣傳文化和民主。

中國大陸在海外開設的孔子學院，其實就是當年美國新聞處（USIS）、後來的美國文化中心的翻版。冷戰時期，美新處不僅是莘莘學子學習美語的重要管道，也是美國流行音樂（對某些衛道人士而言，那是糜糜之音）的大本營，還是反蔣、反國民黨、台獨等異議人士的庇護所。

我們念高中、大學時，香港美新處出版了一份彩色雜誌《今日世界》，內容全是報導、介紹、「頌揚」美國科技發展與多元文化，對於共產國家的報導則選擇性的報憂不報喜。美國國家出資的宣傳機構，當然要謹守美國的核心價值與文化觀點囉！稱頌自由民主，貶低非自由陣營的國家的一切，從制度到領袖、從文化到生活，也是很正常的吧！

中國大國崛起後，無論是派員前往西方各國設立孔子學院、強化央視國際頻道內容、辦理各項國際影展、電視展等等，都是師法美國當年的大外宣策略。像是前幾天鬧得轟轟烈烈的「台灣之光」趙克露，她代理的那個美國國際媒體署，旗下的美國之音等廣播電台，在冷戰時期，表面上是外國學子學習美語的最佳渠道，論實質，也都是美國文化滲透他國的重要通路。中國的孔子學院，性質、任務、功能與美國之音，同出一轍。只不過，一是廣播，一是視頻，當然，當年，美國獨霸世界，沒人敢說嘴打臉，今日世界，雙元乃至多元，中國如法炮製，若是技巧太差，他國當然不依不許了！

然而，關了中國的孔子學院，台灣真能取而代之？

酈英傑或許沒搞清楚，對中華文化景仰的老外，希望學習的是中華傳統文化的精隨，是中國傳世經典裡的智慧，找一堆不承認自己是中國人的台灣人，去教老外經史子集、孔孟學說，豈不怪異？再說，如今的台灣，許多年輕人連中國話都說不好，連書法都寫不來，總統連自自由由都能強辯為自自冉冉，還能到國外去誤人子弟？

酈英傑建議台灣填補華語教學缺口，藉機宣傳民主。宣傳民主？何妨先去問問其他國家怎麼看台灣的民主？恐怕，我們先得設法讓《亞洲週刊》拿掉「民選獨裁」的標籤才行。如何讓老外願意深入了解台式的「孔子學院」傳什麼道、授什麼業、解什麼惑，是個大挑戰！

最怕的是，台式孔子學院的學員，忽發奇想，質疑起咱們領導的博士論文，不知那時，我們要用孔子的哪句話來回應？（作者為作家）