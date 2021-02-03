趙少康重返國民黨，引起了政壇震撼！他坦言得到韓國瑜支持，誓言對抗慈禧太后和義和團，也表態要參選國民黨主席。隨後，韓本人也表達了強力支持之意，感謝趙在「國民黨最艱困的此刻願意挺身而出、擔起重任。」

但是，在另一邊觀看的慈禧太后和義和團又將如何應對這股潛伏的「新韓流」？他們真的會坐視國民黨浴火重生，力挽狂瀾，重掌政權嗎？在川普落敗、民粹退燒、拜登就任的大情勢下，台灣又將如何面對中美關係與兩岸情勢丕變的新局？這正是藍綠雙方的領導人和競爭者，必須思考與反省的課題。

現在，擺在大家眼前的客觀情勢是：第一、在疫情發燒之後，大陸已成為全球經濟復甦的主要動力引擎。2020年中國全年的GDP成長率是2.3%，這是30年來中國最低的經濟成長率，但也是疫情下全球極少數依然正成長的國家。至於美國則創下74年來最慘的數據負3.5%。

第二、2020年頭7個月，歐盟27個成員國與中國進出口總額為3287億歐元，同比增長約2.6%。中國已經超越美國，成為歐盟最大的貿易夥伴。同樣也是在2020年第二季度，中國超過美國成為德國最大的出口市場。

第三、日本在2020年的出口總額減少11.1%，但對中國出口卻增加了2.7%。日本對中國出口占比22%，中國再次超越美國，成為日本第一大出口國。

第四、歐洲智庫「歐洲對外關係委員會」發布針對歐洲11個國家、1.5萬民眾的民調報告顯示，在川普總統的任期結束之際，歐洲人對美國的看法已發生重大轉變。61%的受訪者認為美國的政治體制已經「破裂」，而且不可信任。有60%的受訪者認為，應該在中美和美俄對抗中保持中立。另外，有59%的受訪者認為，中國將在未來10年內取代美國，成為領導全球的超級大國。其中，在西班牙占比高達79%，葡萄牙和義大利各占72%，法國63%，英國58%，德國56%，荷蘭54%，瑞典52%，均超過半數的民意。

第五、台海兵凶戰危的情勢已因川普下台而暫時緩解，但中美關係並未冰釋，雙方的外交措詞仍然十分嚴厲，而兩岸敵對態勢並未消停。大陸的民意普遍呈現「厭台」的情緒，而台灣「反中」氣氛也未嘗稍歇。一旦大陸決定公布「台獨名單」和《國家統一法》，一觸即發的戰爭危機恐不可免。無論是藍綠政治人物，都沒有息爭止紛、化危為安的「免戰金牌」。

第六、兩岸情勢已從量變進入到質變，情勢逆轉。30年前，台灣的經濟實力約佔大陸4成2左右，而今，卻不到 5%。台灣在外貿上對大陸的依賴卻越來越深，而「經濟傾中」與「政治對抗」的格局，勢必嚴重囿限台灣執政者政策選擇的空間，也將迫使政治人物在危急時刻選擇「變色」─從藍轉綠到綠轉紅，這將成為另一種型態的「顏色革命」！

在上述情勢下，無論是趙少康、慈禧太后或義和團，其實都將面對時光流逝、時機蹉跎、時不我予的共同困境。對於內鬥內行的台灣政治人物而言，又將如何面對大陸的最後通牒，如何應對可能到來的顏色革命？

（作者為中國文化大學教授）