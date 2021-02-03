依據2月2日中時新聞網報導，陳時中強調台灣至今還買不到疫苗，與「意識形態」無關，主要與「國際談判」有關，你可以說談判技巧不好，但不能歸咎於意識形態。更重要的，陳時中記者會上強調：「台灣估計不會是最後才拿到疫苗的國家，民眾不用過度恐慌。」

「不是最後拿到」就滿足了？陳時中這不就等於告訴台灣人民，「倒數第二你們就該偷笑」了嗎？這絕對不是一個負責任政府官員該講的話，更讓第一線與病毒奮戰，期待及早得到疫苗保護的醫護人員情何以堪。

再者，陳時中說買不到疫苗與意識形態無關，這也是100％的謊話。依據風傳媒報導，美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，衛福部本來想直接和德國輝瑞疫苗（Pfizer-BNT）接洽購買疫苗，卻引發BNT的亞洲總代理上海復星抗議，最後德方就把我方先付的5000萬美元和合約書都退還給衛福部。人家德國公司簽約的亞洲總代理就是中國公司，你硬是不向合法代理商買，搞到破局也不買。這除了陳時中逢中必反意識形態太重之外，根本沒有別的合理解釋。

如今疫苗的效力已獲得確認，依據以色列衛生部公布的資料，該國已有170萬人（約18%）人口打完兩劑輝瑞疫苗，接種兩劑疫苗後仍感染新冠病毒的人只有0.04%，顯示疫苗有效率超過9成。在在顯示若找到對的疫苗，配上全民樂意施打的態度，即使是病毒肆虐的國家也能獲得新生。

是的，台灣不是病毒肆虐的國家，若不是第一批搶到疫苗的國家，以現在的情勢看也不會增加太多死傷。BUT！病毒不斷在突變，這次桃醫就是傳染力較強的變種新冠肺炎惹禍，誰能保證不會有更強的病毒再出現？現在都已經從桃醫傳到「平鎮某醫院」了，若台灣自恃防疫成績好，誰知道會不會陰溝裡翻船？這種「賭一賭」的作法，叫做「超前部署」、「料敵從寬」嗎？

事實上，陳時中最近幾個月的表現，可謂「防疫一條龍，疫苗一條蟲」，談到防疫自信滿滿，提到疫苗卻前言不對後語。

舉例說明，去年12月16日，陳時中部長宣稱疫苗採購順利，「可望買到不只3000萬劑」，但到今年1月底又大罵「大國壟斷疫苗」。偏偏不敢真的點名哪個大國，只把批判重心放在「質疑世界衛生組織（WHO）為何不介入阻止」。奇怪，WHO既沒有軍隊，對這些大國又根本毫無強制力，陳時中柿子挑軟的罵，政治行徑表露無遺。

有句難聽的俗話：「人不為己天誅地滅」，現在歐美國家多數訂單疫苗都是在去年下半年，疫苗三期報告尚未出爐前就訂了，那時誰能保證哪一家真的能交出有效又低副作用的疫苗？又是何時可以交貨？多訂是對自己民眾的一種保護，也是國際現實。陳時中該做的是檢討為何沒洞燭機先及早搶訂，而不是怪別人訂太多。

陳時中需要與世界各國搶疫苗，自是壓力不小，但人民的健康才是最最最重要的。而且台灣施打疫苗的時間若比主要國家都晚，表示鎖國要更久，那對台灣的經濟也會有極大的衝擊。請部長對人民誠實，設定一個時間與目標值，告訴大家到底何時可以打到，誰能優先打到，誰第二批第三批……這是一個卑微的請求，不過分吧？

抱怨大國和WHO是解決不了問題的，請陳時中部長加油，勿讓台灣真的淪落到疫苗戰的末班車，台灣人民將情何以堪。（汪葛雷/網路媒體工作者）