高雄鳳山區罷免市議員黃捷投票倒數2天，自從「霸凌國家隊」重出江湖，在各大街口掛上多幅鉅資反罷免看板後，鳳山人心中都有一個共同疑問：「如果這些中央黨政要員平常就這麼重視高雄惡劣的空汙、水質，甚至是新冠疫情，現在還需要為了區區一個市議員保衛戰而如此大動干戈嗎？」在民進黨心中，高雄絕對是任何「外人」都不能碰的禁臠，這麼多年精心洗腦、糟蹋民生的共犯結構，絕對不容許「失控」，否則以後難以予取予求。

台灣推行民選制度40餘年，但絕大多數選民都不知道其實選舉只是憲法參政權中「選舉、罷免、創制、複決」的1/4，任由被選舉出的政客用盡心力閹割了選民的3/4參政權。無怪乎各傳統政黨勇於「騙完選票騙鈔票」，反正選前再來比賽說謊、比爛，選民被強迫習慣的政客妄想症一發作，就又自然跟著各陣營的魔笛手騷動，只要演技好又能騙，自然吃得肥滋滋。罷免中壢議員王浩宇之後，蔡英文突然察覺到政權的跛腳效應隱隱作痛，倘若選民警醒認知到罷免權其實跟選舉權在憲法的天秤上重量一樣，那萊豬黨往後恐怕真的不好騙了，因此無論如何要守住黃捷這一席次，謊話才能不被戳破，選民才不會期待選賢與能。

於是乎，民進黨在黨主席蔡阿姨一聲令下，從高雄市長、黨部主委、立委、各議員都紛紛跳出來保捷，就連國中國小門口都被懸掛了反罷免的布條，這風景真是特權中的特權。別以為只有陳致中挺黃捷，許多「戰酒店」出名的民進黨大小政客也都站在黃捷身邊，一起在路口裝可愛互吹互擂，讓鳳山人上下班時除了被嚴重的空汙攻擊，還要飽受政治汙染。

3日的鳳山更迎來新一波的「控制」高潮，民進黨剛搓出來的台北市黨部主委吳怡農、三重立委余天等要角，都齊聚鳳山街頭，陪著還不是民進黨員的黃捷一起搭上車隊掃街，要市民把黃捷留在「台北市議會」，鳳山人聽了真是臉上三條線。有的民眾交頭接耳：「我們要的是疫苗，他們給咱吃萊豬，怎麼還好意思這樣宣傳？」許多本來還不見得想出門投「同意罷免」的民眾，現在都知道可以透過投票制裁萊豬黨了。

話說回來，吳怡農的新潮流少主角色已經確立，這位知名的政二代跑來鳳山顯擺的同時，可能還沒想過，已經求生存到幾乎吃土的年輕人仰望著車隊上意氣風發的他，心裡頭究竟做何感想？而余天則更不用說，立法院強行通過萊豬法案時，余委員可是忙著用手機打麻將被抓包，認真到表決按錯了都不用被黨紀處分，這些萊豬黨到高雄傳遞的「台灣價值」真的是超乎一般人理解範圍，值得鳳山選民出門投同意票，讓他們回家好好反省檢討。

還有兩天投票，大家都在期待還有什麼更大咖的黨政要員會來到鳳山，如果蔡阿姨自己豁出去，跟著監察院長陳菊一起在罷前之夜蒞臨高雄，舉起黃捷的雙手高喊要贏，則高雄鳳山的選民一定會勇敢表態自己不是塑膠做的，「黃捷就穩了啦！」。

（作者為資深媒體人）