我非常了解家長的心情，所以用具體行動保障校園食安。

新上路的校園食安政策是前所未有的，也是過去開放美牛時沒有做到的防護。思瑤努力把漏洞補起來，而且補得更強更有力。

「校園零萊豬」「營養午餐百分百國產」是現行政策，嚴格從源頭管理，學校只會使用國產肉品及國產食材，學生不會在校園裡吃到國外肉品，美牛美豬都禁止進入校園。

教育部雙管齊下，有蘿蔔也有棍子，全方位守護校園食安。

棍子的部分，就是全面修訂學校營養午餐的團膳契約，全國3368所學校都已完成契約修訂，契約嚴格要求只准使用國產肉品，違者重罰、嚴重者直接解約。所以學校從源頭就控管食材來源，絕不會讓家長承擔稽查的責任。

蘿蔔的部分，為鼓勵各校使用國產食材，編列二十億預算，提高學生的餐食補貼從每餐3.5元提高至6元，讓學生不只吃的安全，更吃的有品質及健康。

如果現在還存有這樣的質疑與誤解，代表教育部的政策宣導還不充分，這部分我們會全面強化新校園食安政策的宣導，讓家長孩童都能百分百放心。

（作者為立法委員）