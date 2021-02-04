今天我想說說來自台灣花蓮七星潭的故事：

花蓮的七星潭位於花蓮縣新城鄉北埔村，這裡是一個突出於美崙鼻一側的海灣。七星潭海岸線綿延20多公里，海灘寬度約在100公尺左右，這裡的海灘屬於礫石灘。海灘上散布佈著各式各色人見人愛的小石頭，漫步在花蓮七星潭海邊踏浪、賞石、看太平洋日昇日落、唱秋水與長天一色.....

花蓮的七星潭成為人們度假休閒的好去處。

五年前，我在台灣的媒體上看到一則新聞，說的是一台灣家庭帶著孩子們去台灣花蓮度假，一家人來到花蓮七星潭海邊，這家人的小孩子們在海灘上撿了3顆自己喜愛的小石頭帶回了台北的家中，孩子的父母在得知孩子們從花蓮七星潭海邊撿了3顆海灘石回家，就對孩子們說：「如果每一個去花蓮七星潭海邊玩的人都撿幾顆石頭回家欣賞，那麼，以後七星潭海邊美麗的石頭不是都被人們撿光了。是嗎？」

最後，孩子們將撿回的3顆海灘石裝在一個小盒子中寄回給了花蓮七星潭管理處。管理處的工作人員將小石頭們放回了海邊。

後來，我去花蓮七星潭踏浪的時候，看著腳下那些被海浪親吻的小石頭也只能愛而不取了。

花蓮的美景，除了有七星潭、著名的清水斷崖還有太魯閣國家公園。其中，清水斷崖——清水山臨太平洋之處的斷崖，位於花蓮縣北部，是崇德、清水、和平等山臨海懸崖所連成的大塊大石崖，前後綿亙達21公里，地質以片麻岩和大理岩為主，成90度角直插入太平洋，高度均在800米以上。斷崖形狀如鞘，絕壁萬丈，腳下白浪滔天，形式甚為險峻。是太平洋西岸大海崖區。

清水斷崖氣派雄偉，號稱世界第二大斷崖。

陌生人，當你環島而行後，會給你留下什麼印象呢。（董婭宇/深圳市）