自從蘇聯解體後，美國是當今世上唯一的超級大國，不論科技、經濟、教育還是軍事都走在世界前列，聽到美國常以世界警察的角色自居，打著維護自由航行的旗號在各大海域來回穿梭，看到美國那些80年代想都無法想像、極具科技感和未來感的科幻大作，很多人開始做起美國夢，想在美國賺大錢、拿到綠卡然後移民，很多台灣人也是這麼想的。

1949年，國民黨敗退台灣，蔣介石為了鞏固自己的政權，與美國的關係更是如膠似漆，美國陸軍五星上將——道格拉斯‧麥克阿瑟為此積極促成雙方，力勸杜魯門總統發兵助力蔣氏反攻大陸，那時候的台灣歷經風雨、經濟早已千瘡百孔，先是抗戰時期充當日軍的兵工廠，被美軍狂轟濫炸幾波、後是國共內戰的洗禮，使人民生活於水火之中，路上廣播又開始了，大家準備往安全門疏散，常常還在工作當下，就被演習打斷，趕快往防空洞的方向避難，為了抵禦中共的打擊，蔣氏一直厲兵秣馬，在軍事上的開銷遠比教育建設來的多，這樣的大環境下，怎麼能夠有好的教育資源、科技發展與經濟改善？

是的，所以那時候的我們，很多資源與補助都是來自美國，老者回憶道：當年我們還是穿著由美國麵粉袋裁製而成的開襠褲度過童年的。教會的牧師們帶著大量舶來品進入台灣宣教，很多東西都是那時候普通家庭根本沒看過的新鮮事物，大人們周末常常攜家帶眷到教堂唱詩歌、聽講道。為什麼？因為有免費的生米、奶粉、衣物、糖果和罐頭可以拿，家裡有人生病，也常跑教會請牧師幫忙，即便你不信他，但是你的理智也會告訴你，他們的百姓肯定都很有錢、他們國家肯定很富裕、他們科技肯定很發達。

1950年代，中共本想發兵台灣、一統中國，美國第七艦隊一個協防台灣，那是逼著中共暫時打消念頭，接著是韓戰的爆發，美國率領聯合國軍一個仁川登陸，頓時扭轉乾坤，拯救南韓免於滅亡，尤其是後來蘇聯被美國鬥垮的那陣子，美國在外交上簡直呼風喚雨，每次行動都有一幫小老弟樂意為其開道、當他的車前卒，美國想打誰就打誰，看誰不爽嘴炮一下都叫客氣，於是我們更堅定跟對老闆、抱對大腿了，有著這麼一個給力的靠山就算為其赴湯蹈火、上刀山、下油鍋都不是問題，跟著美國混肯定可以吃香喝辣，穩了！

沒錯，我們確實是這麼想的，家教也是一種思想的傳承，當家裡的大人天天都跟你說著美國東、美國西，新聞頻道說著美國又突破什麼先進的科技，你自然也會這樣告訴你的孩子，就算不說，學校從國小就教你說美式口語、父母送你去美語補習班，耳濡目染之下，自然也會覺得好像美國就是唯一的選擇，尤其是對岸強勢崛起的時候，長輩們更是灌輸你這樣的思想，趕快移民吧！一有能力就趕快出國，不要待在台灣了，如果有一天真打起來，看是要技術移民也好、資產移民也罷，不要待在台灣避免被徵召入伍，然後在這樣的基礎上不斷架屋疊床，你也漸漸相信這就是真理，信仰美國是唯一的救贖，比聖經說的都有道理。

一直到現在，台灣的地位仍舊十分尷尬，成為中美角力的最前線，大陸想一統台灣，完善中國的版圖，美國想利用台灣牽制大陸，把大陸鎖在第一島鏈內，台灣怕大陸動武，躲在美國背後狐假虎威，於是一種新的不統不獨不武的僵局就這麼擺著。美國說：兩岸啊！你們不要統一，我什麼都好；大陸說：台灣同胞！你不要鬧獨立，我什麼都好；台灣說：大陸同胞！你不要動武，我什麼都好。於是這局一僵就是70多個年頭。

但漸漸台灣人似乎也該是清醒了，發現美國並不是這麼可靠，就在近來的美國總統登基之前，美國高官就預測准總統拜登先生會發表：不支持台灣獨立的言論。甚至在川普執政時期，川普直接指著桌上的筆和桌子代表著台灣和大陸，並詢問美國在台協會的負責人與各高級官員，幫助台灣的理由是什麼？可見美國也是以自己的利益為優先考量，賣你的武器深也不是最先進的款項，或許有點威懾性，但是真心幫助你的成分多，還是想兜售一些過時的滯銷產品呢？美國也不支持你製作核武與大陸對抗，沒收台灣製作核武的相關儀器、也不幫助蔣氏反攻大陸，那試問他是真心誠意且無條件的支持你獨立嗎？以前都不幫助蔣氏出兵了，現在面對實力更強盛的對岸同胞們，美國會覺得台灣人的命比自己人的重要而出手相助嗎？現在這樣分立狀態才能使對自己的利益最大化，所以選擇從中挑撥，不讓大陸統，也不讓台灣獨，好從兩者撈到油水，而我們只是人家隨時可以丟棄的那顆可有可無的旗子吧？

其實，美國的政策和做法都是可以理解的，外交無永遠的朋友，敵人的敵人就是自己的朋友，美國曾經還跟蘇聯合作，但是今天也跟繼承蘇聯衣缽的俄羅斯鬧翻、美國曾和台灣政府有著建交關係，但大陸崛起的勢頭之猛，於是乎選擇跟台灣政府斷交，承認大陸政府才是聯合國常任理事的合法繼承者、美國口口聲聲說要馳援台灣、幫助蔣氏共同協防，但是最後卻撤出在台美軍。

最後我想說，相信台灣人都是睿智的，對美國強大的力量與深厚的科技實力，我們可以羨慕、我們可以學習、我們可以去交流，但是千萬別太依賴、別盲從，不要天真的認為人家永遠都是你的靠山，靠山山倒、靠海海倒、靠自己最牢靠，新的三不：不冒犯、不激進、不選邊站，好好充實自己、強化自己的實力，想好自己的每一步該怎麼走好，才是最聰明的抉擇。（黃悅軒/北京大學台生）