八年抗日戰爭期間，成千上萬的中華兒女請纓投軍，禦寇殺敵，譜寫出可歌可泣的史詩，也留下英姿颯爽的身影。而當年眾多中國軍人英挺威武的戎裝照中，基於個人感情因素，我最偏愛的還是這張外祖父的獨照。

外祖父徐伏秋，一九一二年生於湖南省長沙市望城區茶亭鎮八鬥沖。早年卒業於湖南省立第一師範學校，肄業於國立湖南大學，並執教於湖南省汨羅中學。一九三七年抗日軍興，外祖父投筆從戎，考入黃埔軍校十四期，畢業後又從中央防空學校甲高隊（甲種高射炮）結訓，正式開啟了他與高射炮這份不解之緣的後半輩戎馬生涯。他被任命為中央陸軍四十四炮兵團三營九連長，與第九連的三個排英勇戰士們，一同操控著三門三七毫米德制平高射炮、及搭配的四輛德制軍用大卡車、和若干帶有邊車的德制軍用摩托車，在贛、湘、粵、桂諸省與日軍周旋。

當年配備如此精良德國裝備的國軍機械化部隊，是在日本偷襲珍珠港事變之前，美國制的軍火尚未加入國軍序列的慘澹抗日歲月間，被視為國軍陸軍中的天之驕子！無怪乎我與許多榮民老伯伯們談及外公的經歷時，他們都不由得豎起大拇指，誇讚外公有幸服務於國軍的王牌嫡系部隊，我聽後也與有榮焉！

這張照片中，外公軍服上並沒有配戴軍階的領章，據我研判應該是拍攝於他尚在軍校受訓的期間。他那雙炯炯有神的目光，一副「壯志饑餐胡虜肉」的豪情，想必是在那個悲壯的大時代中，每個中國軍人都想要吶喊的共同心聲吧！