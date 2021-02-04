中祕兩國人民早有了往來，當1821年祕魯脫離西班牙的統治獨立後，積極從事經濟建設。其時祕魯是地廣而人稀，全國人口尚不足二百萬，而且大都是純粹或混血的印地安土著，工作效率甚低，不足以供應開發之需，勢必需要由國外引進勞工。1849年，國會通過了一項移民法案，主要針對介紹我國人至祕魯，故一般人稱之為「華人法」。由1849年至1999年，正好是150年，祕魯政府、華裔、華僑因此舉辦擴大隆重的各項盛大慶祝活動。

當時我國適值發生太平天國反抗清廷的戰爭，（1850年至1864年）西南各省戰禍甚烈，民不聊生。尤其太平天國覆亡後，參加太平天國抗清的士卒，深怕追究罪責，為了避禍，也想方設法，逃至國外謀生。祕魯歡迎華工的消息，由港澳傳入，於是大批華工赴祕。根據曾久居中國的美國學者威亷士（S. Wells Williem）記載：「當時出國的多是廣東、福建二省沿海各縣的人民，自1850年至1875年出國的約有三十萬人⋯）。又據祕魯人波哈（Cesar Borja）在1877年所著「中國移民」一書中所載，自1850年至1859年，抵祕華工為一萬三千人。再據美國駐祕魯公使赫貝氏（Richard Gibbs）在1874年呈國務院報告稱：「自1860年至1874年來祕華工，除途中死亡者不計外，為數八萬六千六百九十二名⋯」。因此加上第一階段移民祕魯華工，總共當在十萬之數。

根據以上資料，當在祕魯首都利馬，慶祝華人移民祕魯一百五十週年紀念大會上，當時的華裔總理 許華 Victor Joy Way宣布：全祕魯二千三百萬人口中，含有中國血統的華裔達二百萬人，一點也不令人意外。

在華人移民祕魯一百五十週年的1999年，祕魯僑界由八月至十月舉行了一連串的盛大纪念活動。由於僑胞的請求，透過我國駐祕魯代表處，申請到我國外交部複製了同治十三年所簽訂的「中祕友好通商條約」的中西英文本，供僑界在「祕魯國家博物館」舉辦的華人文物展中展示；僑務委員會更撥紀念移民活動的補助專款。祕魯政府，特別在利馬市區闢地設立「中國公園」、重整「中國街」及「中國噴水池」、並製華人移民紀念碑、發行紀念華人抵祕一百五十週年紀念郵票、紀念華人移民祕魯紀念銀幣⋯。僑界舉辦一連串的紀念活動：有關移民、中華文化、華人對祕魯貢獻等專題演講、文藝表演、花車遊行、近二千人參加的全僑聯誼餐舞會、華裔小姐選美、馬拉松運動賽⋯。當時的祕魯總統 藤森 謙也，聯同外交部長簽署紀念華人移民祕魯一百五十週年活動的最高行政命令。由此可見，如今華人在祕魯社會地位，是如何的崇高。

「拜山儂」Paisano，這個西班牙文單字，中文的意思是：同胞、鄉親。在祕魯的外僑雖多，此詞卻是祕魯人專對華人的暱稱。中國人膚色和土著印地安人或混血人種類似，而且中國人親切和藹，與人為善，深獲祕魯人心，因此得獲「拜山儂」的暱稱。甚至當年日裔的藤森也還以「小中國人」Chinito，為號召獲得不少選票，最後當上了總統。

中國人的生活、文化、也深深地吸引著祕魯人，就以中國餐館為例，據祕魯發行量最大最古老的「商報 El Comercio」統計，當年有八百萬人口的利馬市，（如今利馬人口已經超過一千萬了）大小中餐舘有近千家之多。而且中餐館有專有的名稱 - CHIFA，此即粵語「食飯」之意。遍及全祕魯，甚至鄰近的厄瓜多爾等地亦有CHIFA之設。很多外國人，初到祕魯以為CHIFA是超級的大連鎖店呢！中餐深受祕魯人的喜愛，由此一例即可見華人對當地造成的巨大影響。祕魯人如今一百七十多年來，深受中華文化的影響，居然也以「米」為主食，中國食品 - 「豆腐」、「混吞」、「炒飯」、「薑」、「白菜」、「綠豆」⋯直接音譯造字使用，成了外來語，人人琅琅上口，人人愛吃，由此也可見華人移民 、中華文化對祕魯影響之深。