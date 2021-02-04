美國前總統川普終於下台，過去一直抱緊川普大腿的蔡政府開始提心吊膽，深怕新上任的美國民主黨政府會翻臉冷處理台美關係，結果硬要在拜登總統就職典禮上作文章，故意搞個駐美代表蕭美琴站在美國國會前廣場圍牆外草坪上的直播，做足台美關係空前友好的「大內宣」；沒想到，蕭美琴的急於搶功表現，卻因為這個刻意造作的假戲，而出了大糗。

民進黨宣稱，蕭美琴受邀出席拜登就職典禮是台美斷交42年以來破天荒的首次受邀，但在外界普遍質疑蕭美琴造假的情況下，外交部至今還是遲遲不肯公佈那紙關鍵的邀請函，證明蕭美琴的出席是我國第一次正式獲得美國「就職典禮籌備委員會」邀請，讓蕭美琴的說法顯得疑雲重重，甚至讓人有欺騙之嫌。

不管蕭美琴是否真的有拿到美方發送的邀請卡，從駐美代表處發出的照片，以及蕭美琴自己的臉書直播，都可以看出她的所在位置是在美國國會大廈廣場前圍牆外的草坪上。

儘管草坪上的座位也相當空曠，顯示為了預防新冠疫情，美方這次顯然並沒有開放讓民眾參與拜登的就職典禮，草坪區也並非閒雜人等可以進入，但要如民進黨所吹噓是中美斷交42年以來台灣駐美代表首次獲邀，那可是讓蕭美琴被狠狠地出了一個大糗，吹破了萊豬皮。

事實上，我駐美代表歷來都有參與美國新任總統的就職典禮，而且還會從國內派遣重量級政界人士與會，儘管未獲美方頒發的邀請卡，也是堂堂正正地入座觀禮區，跟新任總統的距離，可要比受到新冠疫情影響，被隔在圍牆之外的蕭美琴近得多了。

而前外交部長胡志強，近日也在個人臉書上公布了一張老照片，照片是拍攝時任駐美代表的胡志強，與美國總統柯林頓的握手合照，並介紹立委蕭萬長。

同樣都是駐美代表，25年前的胡志強是貼身正面與美國總統握手致意，而現在的蕭美琴則是只能遙遠地拿著望遠鏡才能看清拜登的臉孔，兩相對照，高下立見。

蕭美琴自詡是創下了42年來駐美代表首次獲邀，但事實上宣傳效果卻遠遜於胡志強所拿出來相隔25年、從未曝光的一張老照片，蕭美琴可真是紮紮實實地出了一個大糗。

民進黨是個好辯的政黨，事後也只能反駁說胡志強見柯林頓是在李登輝擔任總統的時代，而雙方握手的地點是在民主黨全國代表大會，以此來說嘴自我安慰。如果民進黨政府真的有本事，就直截了當地也拿出一張駐美代表與美國總統的握手合照，再來吹噓自己跟美國的關係有多穩固，多美好。

像蔡英文這樣的政客，老以為曾經與還未就任美國總統的川普通過一次短暫的禮貌性致意電話，就好像老美跟班一樣、樂得到處聲張宣揚，而現在又敢拿一張遠在拜登就職宣誓台數百公尺外、什麼也看不清的照片，來唬爛全台灣的老百姓，真讓人笑掉大牙。

畢竟，遠遠地站在美國國會廣場外的草地上遙望美國總統，與貼身跟美國總統握手致意，哪一個跟美國總統的關係比較好，只要是三歲孩童，應該都不會答錯吧。

（作者為資深媒體人）