立法院預算審議審的都是民眾的血汗錢，但看到民進黨立委全力護航110年度政府總預算，加上政府主計單位等內控機制失靈，財政紀律蕩然無存，預算浮編、灌水，預算資源的分配權重失衡，實在讓人難以置信。

尤其政府政策宣導經費的編列幾近走火入魔，小編治國的亂象散見政府各部門每一角落，完全逸脫政策行銷的基本概念，政策片面化、碎裂化，更是拿人民的血汗錢來洗人民的腦！

預算審議，審的都是民眾的血汗錢，尤其現在經濟情勢動盪，景氣又差，公家的錢更要用在刀口上，理應優先投入國家基礎的建設；用來帶風向、塗脂抹粉的政府宣傳費用更必須大幅減少。但民進黨政府光就政治大內宣的政令宣導預算就史無前例地編了10.6億元，更別提各部會的政令行銷、委辦費、活動費、養網軍、養小編經費胡亂編列，只企圖影響輿論，操控網軍帶風向，實不可取，對提振政府競爭力根本一點幫助都沒有！

總算，在國民黨團全力監督下，引起民意對「大內宣政府」的不滿與關注，達成了政令宣導費統刪20％的朝野共識。但光是政令宣導費統刪20％絕對不夠！因為蔡政府有藏預算實際內容的惡習，預算隱藏、浮編，會使得監督力道無法到位；只有在整體廣宣經費與項目逐一列明、確定了，討論預算刪減才有意義。

果不其然，當國民黨團一次次強烈質疑政治宣傳費用到底實際編列了多少、是不是真的已經精準反映在預算上？主計單位就像擠牙膏般，一天之內，突然查出還有1.38億宣傳經費未列入，初步計算，政令宣導年度預算竟然已近12億的規模。

這筆多出來的經費，除了被抓包的農委會非洲豬瘟宣傳預算，居然還包括了司法院編列了4400萬司法風紀改革宣傳費用。試問，司法風紀改革有需要宣傳嗎？這不是理所當然的事嗎？

又如預算浮編的問題，大家都知道110年度疫情嚴峻，居然各部會出國旅費還是照列照編，國會弱勢的在野黨使盡力氣，最後出國旅費部分也只能通刪5%，執政黨預算灌水、綠委又全力護航，實在是太離譜了。

對於行政單位這種不誠實的態度，只考慮政黨利益不考慮到國人利益的亂象，讓人痛心疾首。人無遠慮必有近憂，國家的錢應該優先用在國家的基礎建設上，執政黨這種漠視財政紀律的作法若不懸崖勒馬，只怕將債留子孫、禍延子孫。

（作者為立法委員、律師）