趕在立法院臨時會的最後一天提案，1月29日時代力量提案要求內政部針對國徽與國民黨黨徽高度相似，評估是否有修改必要，在民進黨委員全部支持下表決通過，內政部需要在2個月內評估更改國徽之必要性提出專案報告。這是意識形態作祟，老實說，愛台灣，就別再折騰國徽了。

剛不久前的去年12月15日，華航為彰顯新機隊777F特色，將貨運標誌「CARGO」的C字裡面藏了台灣意象，交通部長林佳龍好不得意。只不過開心不到一天，沒想到翌日民進黨同志槍口向內，立委王定宇等多位湧言會立委不客氣地召開記者會，批評LOGO太小，藏於機尾，大C（China）還把台灣意象給吞了，沒有Taiwan，還是無法識別……林佳龍滿臉豆花。

更離譜的是這架777F新飛機於今年1月5日深夜飛香港首航的行程被迫取消，理由是這圖案不是登錄在國際民航組織的圖像，意即華航得改回來，否則飛不出去。同樣的事情2003年華航彩繪機身時就曾被日本、加拿大拒絕過，千萬不要又說是老共欺負台灣。花個幾百萬改個機身塗裝，落得徒勞無功還被同黨立委罵，浪費民脂民膏，老百姓看了可真心疼。

拜登政府剛上台，美國國務院已經發出「兩岸促談」的明確信號，總統蔡英文元旦文告說「在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」眼前鋪陳兩岸復談良好氣氛猶有不及，立委何必再因意識形態興風作浪？

百年前國民黨革命有功，把黨徽置入國徽圖個爽字還有道理，現在看不爽想改，難保以後的人也看不爽一改再改，愛台灣，就別再折騰國徽了！