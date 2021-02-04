中國大陸外交部在2月3日的例行記者會上宣布，中國已經加入「新冠肺炎全球疫苗取得機制（COVAX）」，預計將會透過COVAX的分配，提供1000萬劑疫苗給予全球51個國家使用。而針對中國大陸製造生產的疫苗，歐盟國家都樂觀其成。

法國免疫學專家阿蘭．菲捨爾認為，歐盟沒有理由不考慮使用俄羅斯或中國研發的新冠疫苗。德國衛生部長延斯．施潘更是表示，只要疫苗真的有效、也有獲得歐盟的批准，德國使用中俄的疫苗將不會受到任何阻礙。

所以雖然指揮中心現在一直想方設法拒絕進口陸製疫苗，宣稱他們的疫苗有疑慮、有問題。但顯然現在就還是有中國廠商製造的疫苗是有效，而且也符合WHO和COVAX標準的。

而目前遲遲無法取得疫苗的台灣，事實上也有跟COVAX簽約。照現在的情況來看，台灣顯然就是沒有足夠的談判能力，去跟歐美藥廠要到疫苗。那如果到最後COVAX分配給台灣的疫苗還是陸製疫苗，指揮中心能跟人家說不嗎？當全世界陸續都有疫苗可以用，醫護人員可以不用暴露在高風險底下工作的時候，指揮中心還是要讓台灣人打不到疫苗嗎？

疫苗可不可以進口應該是科學問題不是政治問題。如果中國大陸製造的疫苗裡面，的確有證實真的有效而且也符合標準的選擇，難道台灣不能只去進口那些合格的疫苗就好嗎？把所有「中國製」擋在門外就是安全嗎？

為國人取得疫苗是這些官員的工作，同樣地，替國人篩選符合標準的、安全的疫苗也是這些官員的工作。覺得有疑慮的廠商就不要讓他們進口，擔心有人魚目混珠，就去把法規罰則修好然後認真稽查，不要讓不肖廠商危害國人健康。萊豬進口不也是信誓旦旦說會嚴格把關嗎？難道陸製疫苗不能比照辦理？