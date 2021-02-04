淞滬戰役爆發，國軍在上海地區浴血奮戰，以劣勢的裝備及血肉之軀抵擋日軍強大的攻勢，由於傷亡慘重，父親奉令於月底以第一軍軍長之職統率第一及第七十八師投入戰場，九月二日以後，第一軍血戰開始。日軍以陸海空聯合作戰，先是空軍輪番偵查與轟炸，又以黃埔江的軍艦猛烈砲擊，接著再以步兵衝鋒，在毫無掩蔽工事下，第一軍官兵面對裝備先進、進攻凶猛的日軍無所畏懼地苦戰五晝夜，以與陣地共存亡的決心打退一波波的攻擊，使日軍付出巨大代價。

到了十月上旬，父親奉命接替川軍楊森部防區守大場並增援蘊藻濱七天，以待後方部署完成，他卻以殘部和新補之兵，堅守了四十二天。他編入陳誠集團右翼軍參與激烈的戰鬥，不久第一軍擴編為第十七軍團，父親升為軍團長。當時父親的參謀長羅列將軍以後在臺灣親口告訴我，右翼軍面對的日軍為第三師團及第十一師團精銳，父親日夜駐留戰場，經常僅以自行車穿梭於戰壕中往來指揮，官兵見到無不感振奮。

和平解決如緣木求魚

父親的部隊素質好、作戰能力強，後來白崇禧總指揮向第三戰區何應欽司令長官報告時這麼說：「桂軍十個師只打一天，只有第一軍能打，該軍兩個師陣地，始終屹立不動。」

後來的日本侵華軍總司令岡村寧次大將，曾於一九三九年給日軍大本營的報告《關於迅速解決日華事變作戰方面的意見》中，對包括父親在內的黃埔體系軍官評價極高，明確寫道：「敵方抗日勢力之中樞，既不在於中國四億民眾，亦不在於政府要人之意志，更不在於包括地方雜牌軍在內之兩百萬抗日敵軍，而只在於以蔣介石為中心、以黃埔軍官學校系統的青年軍官為主體的中央直系軍隊的抗日意志。只要該軍存在，迅速和平解決有如緣木求魚。」這份報告存檔於日本大本營陸軍部。整個軍旅生涯都在中國作戰的岡村寧次，是不會把他的對手認錯的。

十月二十六日，大場陷敵，第一軍逐次轉進自蘇州河南岸，繼續抵抗。日軍以淞滬之戰遭到我方誓死抵抗近三個月，於是在十一月五日以第六及第一一四兩個師團兵力，在杭州灣北岸登陸，隨即攻下淞江，我淞滬國軍部隊為免腹背受敵，於是全面撤退。

父親也率部隊退出戰場整補，從前述一九四六年一月十八日的日記所透露，他的部隊幾乎消耗殆盡。母親不知道這麼多，然而她關切他的近況，於是幾度寫信。父親顯然把能接到的信都留在身邊，我能夠找得到的最早一封信，是她於一九三七年十月三十一日深夜，在上海光華大學宿舍寫的。她用假名，以崇敬、景仰的心思，寫給她的未婚夫。

一九三七年十月三十一日 母親之信

......我近來的生活很恬靜，大部分的時間用在讀書方面。這幾天滬西砲聲和炸彈聲響徹雲霄，可是我仍然在靜靜地聽講好好地記筆記。南哥，你終日在槍林彈雨中，終日在炸彈與重砲的威脅下指揮作戰，難道我竟連這麼一點小聲音都受不住嗎？不會的，只要想到你，我也就會鎮定下來了。

看長江寫的「塞上行」，其中有幾段關於你的，我看到那記載著你凍壞了兩個指頭的一節，我把書放下來，靜靜的想呵，我的英雄！你是如何的堅苦！現在嚴冬又將到了，就以現在講，戰地的晨風已足夠寒冷，我不知道你有否穿上初冬應穿的衣服呢？（待續）