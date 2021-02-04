聯合國公布數據顯示，中國2020年已取代美國成為外國人企業直接投資（FDI）金額最高國家，是數十年來美國首度輸給中國。

2020年美國FDI大減49%，為1340億美元，中國則上升4%，達1630億美元，雙方排名因此翻轉。美國FDI之何以減少？除新冠疫情影響外，亦與川普執政有關。美國FDI在2016年創歷史高峰，但2017年川普執政開始，即連年下降。

中國早已是全球最大出口國、貿易國及製造業大國了，如今再添一個FDI第一大國。雖均為第一，但成為FDI第一大國的意義絕非尋常，其重要性遠超過其他的第一，意味中國在國家發展指標上幾乎處於全面健康的狀態。

設想任何一家國際企業在全球範圍內選擇投資地點時，一定會對候選國家進行投資環境的所有項目的評估，這些項目可概括為四大部分：

一、供給面條件。這些條件相當複雜也十分重要，包括了：（1）生產要素：指勞動力是否豐富、腦力（人才）素質是否優越、土地取得是否方便、資金融通是否容易等；（2）產業鏈（體系）是否完備；（3）基礎建設是否齊備充裕；（4）政府部門決策效率、行政效率及前瞻規畫能力是否卓越等等。

二、需求條件。FDI主要看兩個市場：外銷和內銷。前者主要與供給面條件有關，後者取決於投資在地國的內需能力（包括人口、年齡結構、人均收入及基礎建設）等。

三、社會政治穩定形勢。這包括勞資關係是否和諧、社會治安是否良好、法治水平高不高，政治局勢穩不穩。

四、國家發展前景預期。FDI不是做小買賣，投資額大，對投資安全及前景通常要有較長期多達數十年的判斷。

中國大陸1949年至1978年30年，實行的是鎖國是計畫公有體制，沒有任何外資進入。1978年鄧小平決定換一條路改革開放，走上市場經濟、選定四個特區開放外資進入，當時外資進入主要是與中國大陸相對便宜的生產要素結合，生產出有競爭力的產品外銷。在這個過程中，中國創造了就業、擴大了生產、賺取了外匯、提高了所得，整個經濟步入了上升道的良性循環，與此同時，所有的改革持續全面深化。

40年之後的今天，做了大翻轉：一、就供給面條件而言，除了勞動力已出現緊俏之外，其他所有的形勢包括人才素質與數量、產業集群與產業鏈、基礎設施及政府部門效率無不已大幅優化，甚至其水平已達國際之最。二、就需求條件來看，中國既是全球出口大國，占有全球最大出口分額，又有全球最大（內銷）消費市場，還將推動以內需市場為主、內外兩市場相互促進的雙循環發展策略。三、在社會政治穩定方面，除法治水平有待提升外，其餘堪稱都已達世界最優狀態。四、就國家發展前景，也早已擺脫了「崩潰論」的詛咒，邁向持續改革、持續崛起的大道，此外，中國GDP也渴望在10年內超過美國成為全球之首。

以往從未有過關於FDI指標的廣義解讀，但在未來歷史中，FDI想必能成為一個測度國家綜合發展健康水平的最優良指標。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）