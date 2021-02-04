旺旺中時媒體集團與中華戰略暨兵棋研究協會3日合辦第11次政軍兵棋推演，以「2021中美重開機」為主題。扮演美方「藍組」的為美國共和黨海外部前亞太區主席方恩格（Ross Feingold）（左起）、美國國防部前任官員胡振東、海洋事務與政策協會祕書長淡志隆；扮演中共「紅組」的為前大使介文汲（右四）、台灣大學政治學系教授張登及（右三）、資深大陸政軍觀察家亓樂義（右二）；擔任「管制組」的為《中國時報》總主筆戎撫天（左五）、中華戰略協會理事長黃介正（右五）、研究員張競（左四）。（黃世麒攝）

美國政府新人新政，希望與中國大陸重新整理雙方互動關係，在選前各界都已經預期到之必然發展趨勢；唯一必須考量的重點，僅剩對話時機與磋商議題。台北面對華盛頓與北京未來互動往來，究竟要如何自處？

其實從1979年美中關係正常化過程試探摸底階段終結，雙方透過《上海公報》與《建交公報》設定互動關係基礎框架後，事後美方再透過國內立法程序，制定《台灣關係法》規範與台灣後續互動架構，至今為止，整體基本態勢並未產生任何改變。不論台北如何衝撞與努力，其實並未突破當時所設定之整體框架。

儘管到1982年時，雷根政府基於戰略考量必須進一步拉攏安撫大陸，再與北京簽訂《八一七公報》，但在同時卻另以6項保證暗盤交易，以兩面做人手法，企圖中和當時該公報所產生政治衝擊。但嚴格來說，從1979年雙方所建立結構性關係，並未遭致顛覆。

透過兵棋推演雙方談判者互動過程，其實更加證明當時美中雙方所建立關係架構，已經是嚴密約束台北活動空間的緊箍咒。多年來台北不論藍綠政黨輪替執政，最多僅能獲得安撫情緒口惠，或是以暗渡陳倉手法，搞些儀式性、象徵性安排與待遇，足以提供國內選舉政治消費運用，但在實質架構上，台北還是那個翻不出如來佛手掌心之孫悟空。

在兵棋推演過程中，參演者必須將1979年時就已經達成協議，但卻又必須重申沒有交集的立場，當可以理解到此等基本盤的確是難以踢破的鐵板。但在其中卻能看出破解當前兩岸困境玄機所在，只是當政者若還是在面對外在國安問題時，採取的對策先問能否有選票，再問可否藉此對藍營造成殺傷力，此等國安團隊就永遠會是找不到出路的無頭蒼蠅，不可能看透任何契機。

綠營否認九二共識，就是徹底裂解美中台三角架構，讓台北完全陷入戰略被動，而拱手讓華盛頓兩面予取予求。華盛頓對台軍售，完全是在維護美國利益，而和平解決台海問題才符合美國利益，絕非是要透過軍售讓兩岸進行對抗。

北京必須思考，1991年美國對台出售F-16戰機，並無礙於兩岸商討建構九二共識，當時華盛頓理解兩岸對話，亦未從中攔阻與攪局；北京指控台北以武謀獨，只能證明戰略謀士極度弱智又無自信。

華盛頓立場明確，絕對不做兩岸調人，但卻希望兩岸對話，和平解決台海問題，亦無意支持台灣獨立，假若話講得如此明白，台灣當局卻還故意裝傻，誰也沒有皮條。如今中美兩強往來將回復正軌，雙方雖有矛盾競爭，但台灣大勢已定，多思考基本盤，少製造消息面，兩岸還是要靠自行對話解決，台北不能永遠生活在華盛頓政客力挺的幻覺中。

（作者為中華戰略學會研究員）