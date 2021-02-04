趙少康重返國民黨，表態問鼎黨主席，果然捲起政壇千堆雪，振奮期許者大有人在，嘲諷挑撥者更是不在話下。面對趙少康迎面拋出的震撼彈，黨主席江啟臣則是火速拆彈，展現氣度與智慧，決定農曆年後將聘趙為中評委，等於是為趙競選黨主席送出了半張門票。

接下來，更關鍵的下半場將轉移到5月的中常會，進一步討論是否修改「黨主席選舉作業細則」，決定趙少康有否參選黨主席的資格，然後才是趙少康能否真正開始展現其戰鬥力、領導力與改革力的開始。

到5月的中常會其實還有足夠的時間，可以讓黨內化解爭議、整合共識；社會激盪出各種反應，也可檢驗趙少康究竟是寶刀未老、依舊能引領風潮的藍營希望，還是已然過氣的資深「政治金童」；屆時時勢所嚮、民氣使然，許多不是問題的問題自然會迎刃而解。

從目前透露的訊息看，江趙韓三方似乎已達成某種默契，比起過去老派的國民黨領導菁英們，他們展現出更大的宏觀、氣度與靈活的謀略，而且三人各有所長，江雖缺少趙及韓有的政治魅力及動員力，但江有他的優點，年輕且聰明沉穩，三人分進合擊，齊心合作，把餅做大，國民黨才有更大的一片天。

目前各方的解讀都太制式，尤其綠媒更是集中在韓趙逼宮、深藍復辟、奪權內鬥這些角度上；由於過去藍軍都是強調個人競爭與單打獨鬥，根本沒有人從各展其長、聯合作戰的層面思考合作的發展性，江趙韓三人此次是否能改變國民黨不能團結而且缺乏謀略的老毛病，外界拭目以待。

這其中，積極布局2024的朱立倫當然首當其衝，他會如何解讀大局，抉擇進退，顯然會產生重要影響，而這當然是聰明又自信的趙少康，絕對不應忽視的問題。