面對中國崛起，美國漸漸的無法在新時代以傳統的戰略模糊或戰略清晰因應，拜登政府勢必有新的作爲。本文假設未來美國對中政策將經由一系列與大陸互動逐漸生成，特別從南海開始。

戰略模糊/戰略清晰的時代

過去美國對於台海兩岸的戰略模糊或戰略清晰，是建立在美國軍事力量絕對強大的基礎之上，有時候甚至於有一點戲謔中方的味道，讓中方去「猜」美軍會不會介入。早在1954年第一次台海危機以及八二三炮戰期間，美國就爲了金馬防衛大搞模糊戰略，乃至於1996年的導彈危機和現在解放軍繞台都是如此，就是不願意許下一個清晰的承諾。

根據大陸媒體記載，當時獨立號航母航經台海期間，艦載電戰機所經之處大面積的電子遮罩讓解放軍吃足了苦頭，也大感震驚，真正的領教了所謂大國海軍的風範，從此開始了長期的生聚教訓。在這個時期，美國絕對有能力搞戰略模糊或戰略清晰。

戰略主動才是王道

本世紀的頭10年是大陸黃金10年機遇，正當美國致力於反恐戰爭，中國各方面默默的不斷發展，西方國家忘記了中國的存在。當美國還陷在戰略模糊或戰略清晰，突然間看到中國經濟、科技與軍力已經強大到不可忽視的地步，這才發現晚了。

大陸海監和漁政部門開始介入釣魚台事務、開始在南海種島、解放軍海空軍開始突破第一島鏈、而且隨著美日兩國的反應加大加深了東海與南海的經營，大陸搶到了美國所沒有的：戰略主動。2016年蔡英文當選總統後，解放軍更是把機艦繞台的戰略主動發揮得淋漓盡致。掌握了戰略主動，美國對中再怎麽模糊或清晰的政策都不會影響大陸既定的目標，也就是「你打你的、我打我的」真正意義。

除非美國示弱並放縱解放軍，若此，美軍存在就沒有意義了。我們認爲美軍會採取更積極的做法與解放軍接觸，只有維持接觸才能近身感知解放軍的行動，進而擋住解放軍的戰略主動。接下來的問題：如何與解放軍接觸？

全線接觸的困境

想要在正面和解放軍接觸，就必須隨時能夠在全線與其保持往來。從北到南，美軍部署很明顯的是頭重腳輕，在日本韓國部署了重兵，但是從日本到新加坡卻沒有基地駐軍，以至於美軍無法在第一島鏈全線與解放軍接觸。

在東海方面，美軍可以從日本派機艦南下介入；在南海方面，美軍可夥同外國軍艦進行聯合軍演，或從太平洋或印度洋艦隊派機艦或自由航行，但也僅止於此。相對比較起來，解放軍在南海有8個島礁以及海南島，隨時可以派機艦出現，而美國航母遠離基地而且沒有救援，再加上每日花費至少3百萬美元，還不包括配屬護航艦隊的開銷，著實無法常態性的存在於南海。

無法常態性存在，意味著美軍無法常態性控制南海，只要美國航母戰鬥群離開，等於把制海權拱手讓給解放軍。美軍的困境還不止如此，大陸並非以正規軍隊介入東海與南海，而是以號稱第二海軍的海警艦艇介入處理，到目前爲止在東海，美國只能指望日本海上保安廳艦艇，別無他法。

美中海巡力量對決

在正規海軍無法經常性存在南海，美國可能的兩條路子：第一，在東沙島和太平島設立軍事基地，但這直接踩了大陸的紅線，幾乎不可能。但若無法在南海獲得軍事基地，美軍將無法和解放軍接觸，無法接觸等於縱容解放軍。

在這種情況之下，第二，美國可能派海岸警衛隊艦艇巡航南海，以下駟對付下駟方式不但可以降低直接軍事衝突風險，還可與中共海上力量保持接觸。美國以海岸警衛隊艦艇巡視南海就不會太敏感，未來甚至於進駐台屬東沙、南沙島嶼也不是不可能。

現代作戰都是體系作戰，第二海軍也是如此。全世界具備完整體系作戰能力的國家只有中國、美國、俄羅斯三國，解放軍作戰體系不但包括常規軍隊、同時也涵蓋武警部隊包括海警艦艇，美軍作戰體系則包括同盟國軍隊。表面上來看是第二海軍對決，其實是兩個國家作戰體系的對決，一旦第二海軍有事，正規海空軍立馬接手。

我們可以預期未來在南海一線，台灣將協同美國海岸警衛隊扮演相當的角色。美國政府並未絕對禁止海岸警衛隊到其他海域執法，甚至在很大程度上是縱容海岸警衛隊在外國海域活動，當然包括了西太平洋。

美國海岸警衛隊協同台灣海巡艦艇巡航南海就不是一件不可能的事情，甚至於以人道救援理由臨時或長期性停泊太平島或東沙島，不但補足了美國在南海的空白、同時還可與解放軍産生接觸。

博弈南海

美中兩國海上警備力量終於在南海碰頭，美國是客，中國是主。來客必以耀武揚威擂鼓呐喊之姿進入，作爲東家的中國海警局視情勢應變。

中國海警局隸屬武警部隊之海警總隊，爲正軍級編制，接受武警部隊以及中央軍委會的管轄，對外的稱呼是中國海警局。武警於2013年整合漁政、海監等海上執法力量成立了中國海警局，這就形成了美中兩國海警單位的對抗。海警船之間對抗可能産生下列場景：

第一， 海巡艦艇具有海上警察特徵，就跟陸地警察一樣可以公開執法。雖然常規海軍也可以執法，但若遭遇對手國常規海軍，相互執法的結果可能就升級成爲軍事衝突或者戰爭，而海警船執法的傷害小得多。

第二， 如果美中兩國機艦遭遇，可按照現行的《海上意外相遇規則》辦理。然而，當雙方海警船在海上遭遇應該如何，至今尚未規範，必然增高了美中海警船發生衝突的風險。

第三， 由於美中兩國海警單位遭遇的不確定性太高，結果可能變成狹路相逢勇者勝的「懦夫遊戲」（Chicken Game），特別是當某方海警船數量與質量遠高於對手國，或者其背後支援兵力明顯的強於對手國。我們必須強調一點，火力越弱並不表示發生衝突的概率越低，由於海警船的火力不強傷害不大，反而增高了動粗的欲望，例如衝撞對手、射擊水炮、輕武器射擊等等。

第四， 美中兩國海警艦艇都已納入體系作戰之內，召喚正規海軍救援並不難，關鍵在於救援的時間與地點。以地緣戰略部署來看，美軍明顯的吃虧，這更凸顯出美軍對於南海軍事基地的剛性需求。

第五， 海警船和常規海軍一樣，與對手較量比的不見得是粗勇，很多時候雙方較量的是耐心與毅力，能夠以最多數量與最高質量的海警艦艇常態性的存在，才是獲勝的保證。

第六， 如果美國海岸警衛隊艦艇出征南海，很可能刺激解放軍或海警局加深島礁兵力部署、甚至於擴大巡航區到更遠的地方，例如南太平洋島國，那裡將是中國突破第二島鏈的重點地區。

如果未來美國政府作出遏制中國必須與解放軍接觸的結論，那麽上述六點就是可能出現的情況。

結論

根據拜登與盟邦合作應對中國的原則，美國海岸警衛隊艦艇巡航南海無可避免將找上台灣海巡部門，而且，美軍迫切需要在南海建立軍事基地保持經常性存在，此時台灣不應過於躁進。

美國把南海視爲可以自由航行的海域，而大陸把南海經濟海域與毗連區視爲領土，絕對不會退讓。台灣海巡艦艇配合美國海岸警衛隊艦艇巡航也許不會有問題，但若美艦靠泊太平島和東沙島，將可能刺激解放軍攻擊這兩個島嶼，甚至於台灣本島都會出事，這是台灣必須考慮的後果。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，本文授權與洞傳媒國戰會論壇同步刊登）