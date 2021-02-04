我國外交部4日宣布，台灣已於1月11日與曾是英國屬地的南美東北角的蓋亞那合作共和國（ Cooperative Republic of Guyana）設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），並於1月15日正式運作。美國在台協會（AIT） 與美國國務院西半球事務局代理助卿Julie Chung皆表示美國對台灣此舉深表支持，認為有助區域安全、經貿合作與民主發展。

儘管台灣表示我方無意與大陸進行外交競逐，但北京仍擔心此一發展代表台美進一步合作反制大陸在中南美地區的戰略擴張。

我國在南美地區唯一的邦交國就是巴拉圭，近年已成為北京覬覦的重點對象。這次我方在蓋亞那（大陸稱圭亞那）設立台灣辦公室，對我方固然是一項外交突破，對大陸卻是一場嚴峻挑戰。中國駐圭亞那大使崔建春1月19日起頻頻向該國總統阿里與其他官員辭行，顯示北京對他未能防止外交失敗而決定將其召回述職。

大陸對其在蓋亞那的外交挫敗當然是「瞎子吃湯圓心中有數」，知道這是台灣在美國支持下達成「設處」的目標。表面上，台美雙方都說是台灣與蓋亞那推展經貿關係；實際上卻是美國協助台灣在南美洲東北角占據有利戰略位置，既能幫助我國達成多項外交與經貿目標，也能從旁協助美國推動華府的戰略目標。

首先，我國設在蓋亞那的台灣辦公室屬於我國對非邦交國的正式代表處，駐該處代表地位相當於大使。未來，蓋亞那若有意在台北設處，也可享有同等外交權益與豁免權。

蓋亞那與委內瑞拉、蘇利南、巴西接壤，我國2009年自委內瑞拉裁撤代表處後，在南美洲就少了一個重要據點。現在我國在蓋亞那有了新的據點，不僅有助我國掌控周邊國家的外交動向，也有利台美在本區的外交與情報合作。

其次，與我國在中美洲和加勒比海地區的邦交國經濟上多呈現弱勢相比，蓋亞那不僅經濟發展極具潛力，而且該國目前的經濟表現就極為亮眼。

蓋亞那人口數約為78萬人，2019年國家生產毛額（GDP）約為68億美金，國民平均所得為6609美元。該國2019年經濟成長率為5.35%，位居全球第三。根據國際貨幣基金（IMF）的預估，該國2020年的經濟成長率更可望高達26.2%。

過去，我國在中美洲簽訂的「自由貿易協定」（FTA） 經濟規模都太小，實質功能有限。蓋亞那經濟規模雖也不大，但卻小而美，加上盛產石油與貴重金屬，未來我國與該國的經貿合作空間可說極為寬廣。

第三，蓋亞那位處南美洲東北角，是聯繫南美洲及加勒比海的重要窗口。「加勒比海共同體」（CARICOM）的祕書處就設在蓋亞那首都喬治城。

加勒比海是我國邦交國較多的地區，計有貝里斯、海地及聖露西亞等共5個邦交國，蓋亞那雖地處南美，在地緣上卻與加勒比海國家有更多淵源，是「加勒比海共同體」及「加勒比海國家聯盟」（ACS）的正式會員。我國在蓋亞那設處後，不僅可增進台灣在加勒比海地區的連結，也可協助美國增強在該區的影響力，有助台美在本區的互動。

顯然，我國在蓋亞那設立「台灣辦公室」應能與美國國家利益相接合，因此美國不僅樂觀其成，也極力相挺。相信這也是台灣未來推展務實外交的一個新方向。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）