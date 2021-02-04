外交部2月4日發布新聞稿，我政府與蓋亞那外交部達成共識，在當地設立「台灣辦公室」(Taiwan Office)，1月15日已展開初期運作。有媒體形容此事為另一項外交大突破。因為我國不但新增了一個駐外館處，而且再度以「台灣」為名。

蔡總統就任後，我國外交成績的慘狀國人有目共睹。民進黨政府為了扳回顏面，千方百計力求建樹，使外交部承受了極大的壓力。因此才會在去年與全世界唯一零邦交的索馬利蘭相互設立代表機構。

蓋亞那是南美洲唯一的英語國家，人口約80萬人。民進黨政府此次在蓋亞那設處，至少對方是一個正常國家，不但是大英國協成員國，首都喬治城也是加勒比海共同體（CARICOM）秘書處所在地。與索馬利蘭相較，外交部此次可說是大有進步。

但我國並不是與蓋亞那建交，只是新增一個派駐無邦交國家的代表處。有人指出，蓋亞那外交部長Hugh Todd向路透社表示，設置台灣「經貿辦公室」（trade and investment office），是為了讓台灣和蓋亞那之間的私人組織開創空間，甚至強調「蓋亞那並未承認台灣是獨立的國家」。此話雖屬實情，卻多少有點掃興。

駐蓋亞那代表處以「台灣」為名，令台灣獨派人士感到欣喜，因為彰顯了「台灣」的獨立性。但這只是台灣內部一廂情願的感覺。

蔡總統將我國國名改為「中華民國台灣」後，我在邦交國的大使館仍然使用「中華民國」正式名稱。但是在無邦交國家，民進黨政府卻盡量設法將外館名稱使用「台灣」，並且沾沾自喜。然而此舉其實在國際間反而有被誤認為「中國台灣省辦事處」的可能。因為國際間普遍承認「一個中國」。

根據聯合國的資料，台灣是中國的一部分。在國際標準化組織(ISO)出版的3166標準中，「台灣」被註記為Taiwan ( Province of China)。於是世界各國政府與民間機構，經常將「台灣」註記為中國的一省。民進黨政府用「台灣」為名對內可以進行大內宣，但是對外卻也可說是自我矮化。

民進黨政府積極設法增設外館，情有可原。但是最好能與對岸建立默契。因為，在中共眼中，我駐外機構名稱單獨使用「台灣」有台獨的意涵。因此過去幾年，曾向若干國家施壓，強迫我使用台灣的駐處改名。如今我在索馬利蘭之後，繼續在蓋亞那使用「台灣」名稱，恐將激怒中共。最可能的作法是向蓋亞那政府施壓強迫我方改為「台北辦事處」。

更嚴重的是，在蔡總統就任後的3年4個月裡，我國連斷7個邦交國。但是在2020年創下無斷交紀錄，這或許是在2020年新冠肺炎疫情打亂了中國大陸的秩序，無暇在外交上做重大決策。如果中共對於我在蓋亞那以台灣為名設處無法容忍，會不會在近期設法再度奪取我邦交國以為報復，殊難逆料。

萬一新設蓋亞那代表處成為第二波斷交潮的引爆點，對台灣而言，新增蓋亞那代表處反而是得不償失。

（作者為退休大使）