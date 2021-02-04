南韓總統文在寅因有大學時期參加抗議政府示威紀錄，所以法律系畢業後未能當上法官或檢察官，只做人權律師為勞工和貧窮百姓爭取權益，後來選上總統的41%選票多半來自這群選民。或許因這種背景與影響下，他上任4年以來，可以說與檢察官、法官間的「鬥爭」戲碼不斷上演，成為南韓憲政史上罕見，使得南韓各家媒體大書特筆。

2月4日，南韓執政「民主黨」不顧第一大反對黨「國民之力」的反對，在國會以179票對102票通過彈劾1名法官林成根。在憲政史上曾有過2次彈劾大法官的案例，但是從未有過彈劾高等法院或地方法院法官的先例。因此，一般認為，該出來保護法官的大法院（司法院）長金命洙只看文在寅的眼神，默不作聲大有問題，受到各界撻伐。

林成根對金命洙深為不滿。因為，林成根已於去年提出自願退休，卻被金命洙以彈劾在即理由拒絕。如今，金命洙否認曾有拒絕，林成根一氣之下將兩人當時的對話錄音帶公開，讓金命洙啞口無言。反對黨趁機立即要求說謊的金命洙下台。3年前由文在寅任命的金命洙一直扮演親政府的角色，是一位爭議性人物。甚至遭到高中母校同學會的排斥。

其實，國會通過彈劾是一回事，還要移送憲法裁判所最後裁定手續。南韓法界一致認為，林成根2月底就退休，不是現職法官身分，因此，即使憲法裁判所最終裁決彈劾，也沒有實質意義。此舉，文在寅純為報復及殺雞儆猴目的。從一連串的事實發展可以佐證。文在寅身邊的人接二連三被檢方起訴和法院判決有罪，文在寅有哭無淚，成了落葉般孤苦伶仃。

總統選舉時，介入網站操作來協助文在寅當選的現任慶尚南道知事金慶洙，因違反選舉法等待最高法院之最終判決；前法務部長曹國夫妻2人因涉嫌偽造文書等，法院已先判妻子4年入獄，近日，曹國本人也將判刑。問題是，還有諸多案件法院在等候文在寅。

例如，文在寅指示幕僚以非法手段全力輔助至友宋哲鎬律師當選蔚山市長，檢方已起訴13人在案；好好的月城1號核電廠突然被文在寅一句話停止運轉，檢方業已起訴主管部門產業通商資源部長白雲揆在案；文在寅包庇民主黨所屬首爾、釜山市長性騷擾女秘書案等，均在排隊等法官判決。

此時此刻，文在寅和執政黨想出「絕招」，一方面嚇唬一線法官，另一方面直接告訴法官判決的後果是「彈劾」。然而，事與願違成份居多，因為，2次試圖罷黜檢察總長尹錫悅失敗前例證明，彈劾法官案也未必會成功。

文在寅執政以來，把國家的民主、法治破壞殆盡，人民苦不堪言。還好，人民手上的選票是唯一對抗的法寶。4日，YTN電視台委託Realmeter所作民調出爐，文在寅的支持率一再下跌至39.0%，享受「權力滋味」的好日子應該不多了吧！

（作者係韓國昌信大學榮譽教授）