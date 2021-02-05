被稱做「兩岸三地」的中國大陸、香港、台灣雖然是同根、同族、同脈、同華人，但是，由於歷史原因造就了「兩岸三地」華人生活的三種不同境地。在《台灣敘事》內容中，我用敘事的筆觸講述那裡的真人、真事、真情、真景，不用評述或者比較來表達各個觀點，但是，讀者們心裡自有一桿秤，輕重自有取捨。

今天我講述的這件事情大概就是如此吧。

那天，我們一行遊覽日月潭後，隨車來到了台灣中南部一少數民族邵族部落的購物點，來到這裡主要是瞭解台灣原始森林裡的特產——阿里山的林芝、牛樟芝、阿里山的野生蜂王漿等。當我們落座後，三位穿少數民族服裝的邵族姑娘在為我們服務，他們一邊為我們每一個人端上熱乎乎的靈芝水，一邊為我們講解這些特產的特性、使用方式等。

因為我們當中的肖老師與台灣前行政院長蕭萬長先生同屬「蕭」姓，於是肖老師、秉安老師、譚兄等似乎與這三位漂亮的邵族姑娘見面熟，他們一邊喝著靈芝水一邊有一句沒一句地與三位邵族姑娘調侃、說一些笑話，大概是說肖老師與台灣前行政院長蕭萬長先生是遠房親戚之類的話。當然，誰都知道這些話也只是當時說說而已，誰也沒有當這話是真的，三位邵族姑娘也十分應景，貌似當真的與他們和諧「對話」。

20分鐘過去了，靈芝水我們喝了一杯又一杯，玩笑的話說了一茬又一茬，最後，還是沒有買下三位姑娘熱情、耐心向我們推薦的阿里山特產。

當我們一行走出門口，上車準備離開邵族部落的那一刻，部落的全體人員包括剛才那三位姑娘（6人）齊齊地站在門口、微笑著一起向我們的車揮手、道別。

我透過車窗看著細雨中的這一幕，心中別樣滋味久久揮之不去。

我想，我會記住他們的每一張笑臉。（董婭宇/深圳市）