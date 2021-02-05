昨晚偶然的在敵人的報上看見兩段有你的名字，他們稱讚了你，可是更標榜了他們自己。對於這兩段消息，我看了兩遍，對於那「皇軍」戰勝我們鐵軍的消息，我真是又好氣又好笑，這班妄自尊大的鬼子，總有一天他會停止吹牛的。

你們第二次的整理，你有過稍微的休息嗎？為了你的辛勞，我非常掛念，可是想到前方還有許多的將軍們都是同樣的辛苦，尤其是我們的最高領袖是如何的操勞，就又覺得這並不算得什麼一回事。這本是軍人們為國效勞的時機，總之自己隨時注意是需要的。

每一個清晨，我總默默地祝著你的勝利，祝著整個抗戰前途的勝利。在每天的消息中雖然沒多大好消息，可是我毫不悲觀，覺得這種小地方沒有什麼了不起，南哥！可不是嗎？我們的大勝利就將到來了，我相信，你將來會創造出很多勝利的戰績給我看的。......

英華上 十月卅一日晚十一時

這封信寫就時，母親正在上海光華大學繼續求學，大西路的校舍被毀，只好遷入租界上課；她知道心愛的未婚夫就在附近作戰，所以情願繼續留在上海，一直留到不能再留為止。

這次淞滬戰役，日軍總共出動超過二十五萬人，死傷四萬餘人，與近代日軍侵華歷次作戰相比，傷亡率高得驚人；中國軍隊投入七十五萬人，死傷超過二十萬人，而且最精銳的中央軍在戰役中折損三分之二。 上海戰場擋了三個月，不但粉碎了日本「三月亡華」計畫，而且把中國軍民的民族性與士氣打起來了。

南京城陷，父親悲憤

日軍接下來長驅直入，衝擊首都南京，由於日軍攻勢凌厲，國民政府已決定遷都重慶。父親則奉命守蘇州河，半個月後又奉命撤退，原本蔣委員長命令他配合戍守南京的司令官唐生智，賦予衛戍副司令官之職，但命令尚未正式下達，又令他到浦口督戰，因此未擔當防衛重任。十二月十二日南京迅速陷落，他在西進途中得知南京棄守，不禁說：「糟了，完了，中國的軍人不能保衛自己的國家和首都，這是我們革命軍人之恥！」又說：「三民主義的信徒，不能保衛國父陵寢，這是每一個黨員之恥！」他悲憤填膺，熱淚奪眶而出，這是部屬第一次見到他流淚 ，而我親臨中山陵，終於可以感受到父親當年的心情。

南京陷落，進城的日軍屠城，不僅平民死傷無數，更令人髮指的是，數以萬計被俘的國軍官兵一概屠戮。

一九八二年，日本文部省審訂通過的歷史教科書將「侵略中國」的記述改為「進入」。如此美化其侵略歷史的行為激起了中華民族的義憤，一九八三年底，南京市人民政府經中共和江蘇省政府批准，開始籌建「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」，隨即於次年八月抗戰勝利四十週年紀念日當天建成開放。紀念館又幾度擴建之後，於二○○七年年底竣工，擴建工程自老館向東新建了新館，向西增設祭場、冥思廳及和平公園等，還拆除了原館圍牆、調整了警世鐘的位置，擴大了悼念廣場，改造了老館，並對「萬人坑遺址」進行隔水保護。

南京大屠殺的史實發生在中華民國治理之時，如今基於民族情感與歷史不容抹煞的考量，由當前的南京市人民政府建館紀念，然而這正是我所期待敘明的中華民國歷史。二○一九年三月我們在參觀時，為死難者獻花致敬，紀念館張館長希望我返臺之後協助蒐集史料，特別是死難者身分，我當然願意協助。（待續）