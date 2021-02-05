【史話】我家老照片：洪光華1》超過半世紀的軍中結婚報告 09:212021/02/05 言論 洪貞貞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 洪光華的軍人婚姻報告表。（洪貞貞提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我是洪素貞，小時候家住憲光新村18號，從憲光新村招牌石柱走到底是籃球場(第二排的第一間)。 洪光華與黃碧於民國48年的結婚公證書。（洪貞貞提供） 老爸洪光華是陸軍總部憲兵營的副營長退伍，老爸在90年去世後，我才有機會看到他珍藏超過半世紀的軍中結婚報告，和當時租屋、禮金的數額，那個年代軍人是相當的嚴謹自律的，我以他為榮。 洪光華與黃碧的結婚禮金簿。（洪貞貞提供） 洪光華房屋租金記帳本。（洪貞貞提供） 《美股掃瞄》美股漲翻天創新高 美期激情後平淡 《金融》街口電支4缺失挨罰180萬 胡亦嘉3罪狀遭停職1年 #半世紀 #軍中 #結婚 #報告 #老爸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－美股漲跌互見 科技股吸睛 04:102021/02/05 證券．權證 美製造商產能 大打折扣 04:102021/02/05 全球財經 頭條揭密》馬斯克遭專家公開拷問 承認特斯拉品管缺陷不少 04:112021/02/05 政治 社評／拜登要找出中美共生之道 04:102021/02/05 焦點新聞 國營事業、公股行庫 人事將搬風 04:102021/02/05 政治要聞 Melody穿美鞋 洩婚姻保鮮法 04:102021/02/05 時尚消費 華府立場明確 別心存幻想 04:102021/02/05 時論廣場 自行車雙雄 互爭股王 04:102021/02/05 證券．權證 獼猴闖中山大學扮教授加班 網笑歪：工讀生快出來 08:042021/02/05 生活 芮效儉：和平解決台灣問題 前景不存在 04:102021/02/05 產業財經 男喝飲料吸到鏟子怒嗆店員 真相竟是女友藏驚喜 08:192021/02/05 生活 言論熱門新聞 觀策站：江振義》蕭美琴的大內宣變成了大出糗 - 海納百川 - 言論 中時專欄：洪奇昌》美中博弈下 台海仍有對話可能 - 名家 - 言論 齊評天下：石齊平》FDI第一大國意味什麼 - 名家 - 言論 國戰會：譚傳毅》美國能阻止中國得到東亞主導權？ - 海納百川 - 言論 【史話】我家老照片：洪光華1》超過半世紀的軍中結婚報告 - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。