我是洪素貞，小時候家住憲光新村18號，從憲光新村招牌石柱走到底是籃球場(第二排的第一間)。

洪光華與黃碧於民國48年的結婚公證書。（洪貞貞提供）

老爸洪光華是陸軍總部憲兵營的副營長退伍，老爸在90年去世後，我才有機會看到他珍藏超過半世紀的軍中結婚報告，和當時租屋、禮金的數額，那個年代軍人是相當的嚴謹自律的，我以他為榮。

洪光華與黃碧的結婚禮金簿。（洪貞貞提供）